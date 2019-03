Biberach dreht in Halbzeit zwei auf

Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach haben das Heimspiel gegen die SG Hofen/Hüttlingen mit 25:19 (11:12) gewonnen. Prunkstück war einmal mehr die Biberacher Defensive.

Die TG musste neben Nadja Nowack (Kreuzbandriss) und Jenny Wagner auch auf Daniela Ruf verzichten. Zudem waren Lissy Branz und Isabel Bart zuvor schon bei der „Zweiten“ im Einsatz. Die Biberacherinnen wollten den starken SG-Abwehrriegel vor allem über die Außen knacken. Dieser Plan ging auch voll auf. Insgesamt gelangen Biberach am Ende elf der 25 Treffer über gerade diese Position und das trotz des Fakts, dass SG-Torhüterin Lisa Fleischer noch einige Bälle entschärfte.

Die TG benötigte zunächst einige Minuten, um ins Spiel zu kommen. Vor allem im Angriff gelangen nur wenige Treffer. Die TG-Defensive stand gut, ließ aber auch immer wieder den nötigen Biss vermissen. Zur Pause lag Biberach mit 11:12 im Hintertreffen.

Nach dem Seitenwechsel schalteten die Blau-Gelben zwei Gänge hoch. Fanni Farkas-Szebelledy vernagelte quasi das TG-Gehäuse, die Abwehr agierte deutlich präsenter und ließ im zweiten Durchgang nur noch sieben Gegentreffer zu. Außerdem legte die TG im Angriff viel Kampfbereitschaft an den Tag und steigerte sich nun auch im Abschluss. Zwischen Minute 35 und 54 gelang der SG, die ohne ihren Trainer angereist war, dadurch nur ein Treffer. Es war eine tolle Mannschaftsleistung, die das Spiel zugunsten der TG kippen ließ, was auch daran zu erkennen war, dass sich fast alle Feldspielerinnen in die Torschützenliste eintragen konnten. Den letzten Treffer zum 25:19 erzielte schließlich Lissy Branz.

Die Freude im TG-Lager war nach der tollen zweiten Halbzeit und auch mit Blick auf einen keinesfalls schlechten Gegner natürlich groß. Es war das siebte Spiel in Serie ohne Niederlage und der insgesamt zwölfte Saisonerfolg. Aktuell steht die TG mit den wenigsten Niederlagen und der besten Abwehr auf dem dritten Tabellenplatz.

Aufstieg nach wie vor kein Thema

Trotz der Tabellensituation kommt für die Biberacher ein möglicher Aufstieg nach wie vor nicht infrage. „Ein Aufstieg war kein Thema, ist kein Thema und wird für uns in dieser Saison auch kein Thema werden. Wir wollen die junge Mannschaft kontinuierlich weiterentwickeln, dafür brauchen wir die ,richtige‘ Liga“, betonen die TG-Verantwortlichen unisono. „Wir haben eine tolle Mannschaft, die durch Teamwork überzeugt und tolle Jugendspielerinnen, die nachkommen, was man nicht zuletzt am jüngsten Erfolg unserer weiblichen B-Jugend erkennen kann, die württembergischer Meister geworden ist.“ Von dieser Mannschaften nähmen bereits vier Spielerinnen regelmäßig am Training der „Ersten“ teil. „Das ganze braucht Zeit, die wir aber auch haben. Das ist der Biberacher Weg. Wir genießen lieber die aktuelle Situation, anstatt uns mit solchen Themen zu beschäftigen“, heißt es von den TG-Verantwortlichen weiter, die Platz vier am Ende der Saison im Visier haben.

Am kommenden Samstag spielt die TG nun auswärts bei der HSG Fridingen/Mühlheim.