Biberach bringt Spaß und Kultur in die Innenstadt

„Spaß am Samstag – Kultur in der Innenstadt“, heißt das Motto, wenn Biberachs Kulturschmankerl in die dritte Runde geht. Alle interessierten Kulturliebhabende können sich am Samstag, 21. Mai, auf die zweite Auflage von „Spaß am Samstag – Kultur in der Innenstadt“ freuen.

Nach einem gelungenen Auftakt der Veranstaltungsreihe „Spaß am Samstag“ können sich alle Besucherinnen und Besucher am Samstag auf ein weiteres unterhaltsames Programm freuen. Es treten die Blechbläsergruppe Brassmusix und die „Original Bayerischen Schwaben“ im Spitalhof und Schadenhof auf.

Die Band Brassmusix besteht aus sechs Musikern und zwei Schlagzeugern. Sie spielen moderne Blasmusik aus allen Genres und haben über 130 Musikstücke im Repertoire. Das Repertoire reicht von Rock und Pop bis zu Hip-Hop, Techno und Funk,. Die „Original Bayerische Schwaben“ sind die Musikanten Helmut Ruder und die Brüder Hannes und Angelo Angermeyer aus dem bayerisch-schwäbischen Raum Günzburg. Sie spielen ohne Strom und Verstärker auf der Gitarre, dem Akkordeon und mit der Trompete.

Auf dem Viehmarktplatz/Spitalhof und auf dem Schadenhof treten jeden Samstag jeweils um 10 Uhr, 11 Uhr und 12 Uhr für eine halbe Stunde zwei Künstler(-gruppen) mit Programmen aus Musik, Tanz und Unterhaltung auf. Vom 14. Mai bis zum 17. September will die Stadt Biberach damit in der Innenstadt eine unterhaltsame, sommerliche Atmosphäre schaffen.