Biberach bekommt ein Hip-Hop und Elektro-Festival

Häufig wird von der Jugend bemängelt, dass in Biberach zu wenig geboten ist. Marian Mutschler und Julius Exner haben die feste Absicht, dies zu ändern. Am Samstag, 16. Juni, findet deshalb das erste Biberacher FreeFlow-Festival auf dem Gigelberg statt. Mit einer Mischung aus Hip-Hop und Elektro hoffen die beiden Cousins aus Biberach mehr als 1000 Leute anzulocken. Zu Gast sind nicht nur Künstler aus der Region, sondern aus ganz Deutschland.

„Wir haben schon viele Clubevents organisiert, jetzt war es Zeit für etwas Größeres“, sagt Marian Mutschler, der selbst DJ ist. „Viele wünschen sich, dass mehr passiert. Oft fehlt einfach der Mut etwas anzupacken“, sagt der 18-Jährige. Ein Teil der Veranstaltung findet auf dem Gigelberg statt, die Bühnen stehen auf dem Außengelände der Endstation. „Oben wird es Verkaufsstände geben, wo T-Shirts für den guten Zweck erworben werden können“, erklärt Mutschler. „Zusätzlich haben wir ein DJ-Zelt und eine Hip-Hop-Open-Air-Bühne.“

Pre-Party im Abdera

Marian Mutschler und Julius Exner finanzieren das Festival aus eigener Tasche. Gewinn wollen sie mit der Veranstaltung nicht machen. Der Kartenverkauf und die wenigen Sponsoren, die sie auftreiben konnten, sollen die Ausgaben decken, mehr aber nicht. „Wir wollen kein Geld verdienen, sondern Biberach bereichern“, sagt Mutschler. So kommt es, dass die Tickets für das Festival bei 15,50 Euro liegen, obwohl sich die Veranstalter erfolgreich um namhafte Künstler bemüht haben. Trotzdem sind sie noch auf der Suche nach weiteren Sponsoren.

Zur Pre-Party, die am 18. Mai im Abdera stattfindet, kommt beispielsweise DJ Rafik. Der sechsfache Weltmeister im DJ-Battle wird am Abend am Mischpult stehen. Es gibt auch ein Kombiticket, welches für das Festival und die Pre-Party gültig ist.

Während der 19-jährige Julius Exner bereits vergangenes Jahr sein Abitur erreicht hat, steckt Mutschler momentan mittendrin. Abitur und Festival organisieren? Ob das gleichzeitig funktioniert? „Geht eigentlich ganz gut“, sagt Mutschler grinsend. Des Weiteren erhalten die beiden Unterstützung von rund 25 Helfern aus ihrem Freundeskreis. „Das ist extrem wichtig für uns“, stellt Mutschler fest.

Auch, dass alle erforderlichen Genehmigungen erteilt wurden, ist keine Selbstverständlichkeit. „Natürlich mussten wir ein Sicherheitskonzept vorlegen“, so Mutschler. „Bis 23 Uhr geht das Open-Air, länger erlaubt es die Stadt nicht, im Anschluss gibt es eine Afterparty.“ Bewerben wollen die Jungs ihre Veranstaltung auch an den Hochschulen der Umgebung. „Wir stellen uns so etwas wie ein Glücksrad vor“, erklärt Mutschler. Hauptsache das Einzugsgebiet werde möglichst groß. „Wir wollten der Biberacher Jugend ein Fest schenken, ich denke, das wird uns gelingen.“

Die meisten Künstler sind mittlerweile bekannt. Auf der Homepage des Festivals wird täglich ein neuer Künstler veröffentlicht, bis zum Ende der Woche wird der größte Act veröffentlicht. „Da haben wir uns nicht lumpen lassen“, erklärt Mutschler.