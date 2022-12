Biberach beim Clacton Victorian Christmas Market

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vier Mitglieder des Tendring Ausschusses im Verein Städte Partner Biberach waren wie in Vor-Corona-Zeiten auf dem Victorian Christmas Market in britischen Clacton-On-Sea und erfreuten die Besucher mit deutschem Weihnachtsgebäck.

2010 hatte der Community Voluntary Services Tendring (CVST) die Partnerstädte des Tendring Districts zum ersten Mal zum Charity Market eingeladen. Unter dem Motto „Victorian Times“ präsentieren sich Wohltätigkeitsorganisationen im Princess Theatre mit weihnachtlichen Produkten und stellen dabei ihre Organisation dar. Als Begleitprogramm gibt es Auftritte von Chören, Gymnastikgruppen, örtlichen Theaterensembles. Das Highlight ist jedes Mal der Einzug Ihrer Majestät Queen Victoria und ihrer Entourage.

Frau Malgorzata Jasinska-Reich mischte sich dieses Mal im Bürgerballkostüm unter die anwesenden Gäste und wurde immer wieder auf ihr schönes Gewand angesprochen. So ergab sich die Gelegenheit, Biberach vorzustellen. An den Stand kamen dann etliche Stammgäste. Darunter viele, die in der Armee in Deutschland gedient hatten. Schmerzlich vermisst wurde der Glühwein, der „malt vine“, wohingegen die mitgebrachten Räuchermännchen gänzlich unbekannt waren.