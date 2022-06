Biberach Beavers kassieren erste Saisonniederlage

Die American Footballer der Biberach Beavers haben in der Regionalliga Südwest die erste Saisonniederlage verkraften müssen. Mit 13:15 unterlagen die TG-Footballer bei den Reutlingen Eagles nach einem harten Kampf beider Teams.

Nachdem die Defense die ersten Bemühungen des Gegners stoppen konnte, hatten die Biberacher Angriffsrecht. Da aber auch die gegnerische Verteidigung bestens vorbereitet war, hatte Quarterback Michael Van Deripe alle Hände voll zu tun, eine freie Anspielstation zu finden. Auch deshalb entschied man sich auf Biberacher Seite für einige Laufspielzüge und marschierte mühsam über das Feld. Am Ende war es Van Deripe, der den Ball für den ersten Beavers-Touchdown in die Endzone trug. Dank eines erfolgreichen Extrapunkts im Anschluss stand es 0:7. Nach einigen erfolglosen Angriffsversuchen auf beiden Seiten und einem Fieldgoal Fake (Trickspielzug) der Gastgeber, standen die Eagles etwa 25 Yards vor der Endzone der Beavers. Von dort aus fand Reutlingens Quarterback einen freien Receiver in der Endzone für den ersten Touchdown. Der Extrapunkt war aber nicht erfolgreich – 6:7.

Nach der Pause setzten beide Teams ihre Defensivschlacht fort, ehe es erneut Van Deripe war, der dank guter Blockarbeit seiner Teamkollegen den Ball zu Fuß in die Endzone brachte. Da auch hier der Extrapunkt daneben ging hieß es 6:13. Die Antwort der Eagles ließ nicht lange auf sich warten: Mit einer Lauf-Pass-Kombination bewegten sie sich über das Feld und verkürzten auf 12:13. Auch die Schlusspunkte der Partie kamen vom Heimteam. Per Fieldgoal machten die Eagles den 15:13-Sieg perfekt.

Heimspiel am Samstag

Für die Biberach Beavers bleibt keine Zeit zum Ausruhen, da am Samstag, 11. Juni, das nächste Heimspiel der Saison ansteht. Zu Gast sind die Holzgerlingen Twister, die in der Gruppe West der Regionalliga Südwest auf Platz zwei stehen. Einlass im Stadion an der Adenauerallee ist um 15 Uhr, Kick-off um 16 Uhr. Im Anschluss an das Spiel steigt nach Beavers-Angaben wieder eine Aftergame Party in der Lagerhalle am Bahnhof. Nähere Infos gibt es auf den Social-Media-Kanälen der Beavers.