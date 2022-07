Biberach Beavers gewinnen den „Schützenbowl“

Die American Footballer der Biberach Beavers haben am Samstag den „Schützenbowl“ und damit auch das letzte Spiel der Regionalliga-Saison gegen die Fellbach Warriors vor heimischer Kulisse mit 35:20 (0:12, 22:0, 7:8, 6:0) für sich entschieden. Trotz der hohen Temperaturen fanden 1060 Zuschauer den Weg ins Stadion an der Adenauerallee.

Im ersten Spielviertel zeigten jedoch erst einmal die Gäste aus Fellbach ihr Können und bewegten den Ball gut über das Feld. Ihren ersten Drive krönten sie dann mit einem Touchdown per Lauf, da der anschließende Extrapunkt aber daneben ging, stand es zwischenzeitlich 0:6 aus Biberacher Sicht. Da die Fellbacher Defense den ersten Angriffsversuch der Beavers abwehren konnte, kamen die Gäste direkt wieder in Ballbesitz. Erneut bewegten sie sich souverän rRchtung Biberacher Endzone und schlossen auch diesen Drive mit einem Touchdown ab. Allerdings war auch hier der Extrapunkt nicht erfolgreich, was in einem Stand von 0:12 resultierte.

Nun kam auch der Biberacher Angriff in Fahrt: Quarterback Michael Van Deripe führte seine Offense in nur vier Versuchen über das Feld und brachte dann einen Pass über 50 Yards auf Receiver Brandon Poulin an, der den ersten Touchdown des Spiels erzielte. Nach erfolgreichem Extrapunkt stand es 7:12. Auch der nächste Angriff der Beavers sollte erfolgreich sein. Nachdem sich die Offense mit einigen Pässen und guten Läufen der Runningbacks über das Feld bewegt hatte, drückte Alexander Funk den Ball aus kurzer Distanz über die Linie der Endzone zum 13:12. Ein missglückter Ball beim folgenden Extrapunkt wurde dank der guten Reaktion von Kicker Christian Petrich zum Segen: statt den Ball zu kicken, lief er sich frei und fing einen Pass von Van Deripe für zwei Punkte – 15:12. Die anschließenden Bemühungen der Warriors wurden von der Biberacher Defense im Keim erstickt.

Auch im darauffolgenden Drive der Beavers sollte es Punkte geben. Dank einiger guter Pässe auf der Biberacher und Strafen auf Fellbacher Seite standen die TG- Footballer kurze Zeit später an der Drei-Yard-Linie der Gäste. Von dort aus lief Michael Van Deripe den Ball selbst zum 21:12 über die Linie. Dank erfolgreichem Extrapunkt ging es mit 22:12 in die Halbzeitpause.

Die ersten Punkte nach der Halbzeit erzielte der Headcoach persönlich: nach einem Field Goal Fake (Trickspielzug) hatte sich Oscar Vazquez-Dyer freigelaufen und fing den Pass zum 28:12. Nach erfolgreichem Extrapunkt stand es 29:12. Darauf hatten die Gäste eine Antwort parat und bewegten sich in einer Lauf-Passspiel-Kombination über das Feld. Per Pass fand der Quarterback der Gäste seinen Mitspieler zum Touchdown und auch die anschließende Two-Point-Conversion war erfolgreich, was den Zwischenstand von 29:20 zur Folge hatte.

Die letzten Punkte des Spiels erzielte dann wieder Runningback Alexander Funk. Aus drei Yards Entfernung lief er den Ball in die Endzone, nach erfolgreichem Extrapunkt zeigte die Anzeigetafel den Endstand von 35:20.

Somit schließen die Beavers auf dem ersten Platz der Gruppe Ost in der Regionalliga Südwest ab und werden nächste Saison erneut in dieser Liga antreten.