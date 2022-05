Biberach Beavers gastieren in Fellbach

Die American Footballer der Biberach Beavers um Headcoach Oscar Vazquez-Dyer stecken mitten in der Vorbereitung auf das kommende Auswärtsspiel in der Regionalliga Südwest gegen die Fellbach Warriors. Das steigt am Samstag, 28. Mai, im Fellbacher Max-Graser-Stadion. Kick-off ist um 17 Uhr.

Die Warriors, die vergangenes Jahr eine ungeschlagene Saison spielten und sich so den Aufstieg sichern konnten, sind wie die Beavers ebenfalls gut in die Saison gestartet. Fellbach steht mit zwei Siegen und nur einer knappen Niederlage auf dem zweiten Platz der Tabelle der Gruppe Ost in der Regionalliga Südwest hinter dem Spitzenreiter Biberach (6:0 Punkte). Es ist das erste Aufeinandertreffen beider Teams seit neun Jahren. 2013 standen sich die Beavers und die Warriors noch in der fünften Liga gegenüber.