Biberach Beavers erwischen gebrauchten Tag

Einen gebrauchten Tag haben die American Footballer der Biberach Beavers in der Regionalliga Südwest bei den Albershausen Crusaders erwischt. Obwohl die TG-Footballer nach eigenen Angaben massiv von Verletzungen geplagt sind, ging das vorletzte Auswärtsspiel der Saison überraschend deutlich mit 15:31 verloren. Dennoch belegen die Beavers in der Tabelle der Gruppe Ost weiter Platz eins mit nun 12:4 Punkten.

Während das erste Spielviertel noch sehr ausgeglichen verlief und stark von den Defensivreihen beider Teams geprägt war, erhöhten die Gastgeber im zweiten Viertel dann das Tempo. Kurz vor der Halbzeit zahlte sich die Bissigkeit der Crusaders aus, Albershausen stellte mit einem Touchdown und anschließendem erfolgreichen Extrapunkt auf 7:0.

Auch nach der Pause waren es wieder die Hausherren, die zunächst für Punkte auf der Anzeigetafel sorgten. Per Fieldgoal schraubten sie den Spielstand auf 10:0 in die Höhe. Wenig später, nachdem sich die Crusaders durch eine Lauf- und Passkombination gut über das Feld bewegt hatten, erhöhte Albershausen per Touchdown und erfolgreichem Extrapunkt auf 17:0. Sämtliche Versuche der Biberacher, Anschlusspunkte zu erzielen, schlugen in dieser Phase fehl – darunter waren zwei geblockte Fieldgoals und mehrere gut verteidigte Pässe.

Auf der anderen Seite nutzte Albershausen das Momentum, um erneut zu punkten: Mitte des dritten Viertels bauten die Crusaders die Führung auf 24:0 aus. Ein kleiner Lichtblick für die Biberacher Defense war dann ein sogenannter Safety. Dabei wird der gegnerische Ballträger in seiner eigenen Endzone gestoppt, das Resultat sind zwei Punkte. Somit stand es 24:2.

Im Anschluss konnten auch die Biberacher das erste Mal mit der Offense punkten. Quarterback Michael Van Deripe fand mit einem langen Pass Receiver Brandon Poulin für den ersten Touchdown aus Beavers-Sicht. Nach erfolgreichem Extrapunkt stand es 24:9. Die Antwort der Crusaders ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Per langem Pass und erfolgreichem Extrapunkt stellten sie den Spielstand auf 31:9. Auch der Touchdown der Beavers kurz darauf änderte nichts mehr an der Niederlage, war aber sehenswert. Van Deripe fand erneut Brandon Poulin mit einem langen Pass, der seinen Gegner aussteigen ließ und den Ball zum Endstand von 31:15 in die Endzone trug.

Das nächste Spiel der Beavers findet wieder auswärts statt. Am 17. Juli spielen die Biberacher beim Tabellenführer der Gruppe West, den Pforzheim Wilddogs.