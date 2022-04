Biberach Beavers empfangen zum Saisonauftakt Weinheim Longhorns

Zur Person: Oscar Vazquez-Dyer ist zur Saison 2022 als Headcoach zu den Biberach Beavers zurückgekehrt. Der 32-Jährige wird als Spielertrainer fungieren. Vazquez-Dyer war bereits von 2016 bis 2020 ein Teil der Mannschaft und dabei von 2019 an Cheftrainer der Beavers. In der vergangenen Saison war er in gleicher Funktion bei den Neu-Ulm Spartans tätig. Vazquez-Dyer wohnt in Biberach. Er und seine Ehefrau Jane haben ein Kind.