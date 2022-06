Biberach Beavers bleiben zu Hause ungeschlagen

Die American Footballer der Biberach Beavers haben sich in der Regionalliga Südwest im heimischen Stadion an der Adenaueralle mit 51:12 gegen die Holzgerlingen Twister durchgesetzt. Damit blieben die TG-Footballer zu Hause weiter ungeschlagen. In der Tabelle der Gruppe Ost rangieren die Beavers nun mit 10:2 Punkten auf Platz eins.

Die 820 Zuschauer im Biberacher Stadion bekamen aus Beavers-Sicht ein Footballfest zu sehen. Die Twister, die nach einem langem Kick-off mit ihrer Offense an der eigenen Fünf-Yard-Linie starten mussten, wurden von der Biberacher Defense auch genau dort gehalten. Ein Passversuch der Holzgerlinger wurde dann auch noch von Defensive Back Matthias Schewe abgefangen und bis kurz vor die Endzone getragen. Von dort aus fand Quarterback Michael Van Deripe im dritten Versuch Receiver Heinrich Moor per Pass für den ersten Biberacher Touchdown. Nach einem erfolgreichen Extrapunkt stand es 7:0 für die Hausherren. Der Anschluss der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Per Pass stellten die Twister auf 7:6, der Extrapunkt ging daneben. Den zweiten Biberacher Touchdown besorgte der Spielmacher selbst: Michael Van Deripe lief über zehn Yards in die Endzone, nach erfolgreichem Extrapunkt stand es 14:6 für Biberach.

Auch der nächste Angriff der Beavers sollte zu Punkten führen: Runningback Timo Hetze trug den Ball über das Feld, ehe er aus kurzer Distanz seinen ersten Touchdown der Saison erzielte. Da auch hier der Extrapunkt erfolgreich war, stand es 21:6. Auch der nächste Drive der Twister wurde durch eine Interception beendet. Nachdem Runningback Alexander Funk die Offense durch einen 20-Yard-Lauf kurz vor die gegnerische Endzone gebracht hatte, erzielte er auch den Touchdown zum 27:6. Nach erfolgreichem Extrapunkt stand es 28:6. Kurz vor der Pause fand der Quarterback der Twister mit einem Pass über 40 Yards einen seiner Receiver zum 28:12-Pausenstand, da auch hier wieder der Extrapunkt daneben ging.

Nach der Pause war es dann Receiver Yannick Rust, der sich freilaufen und einen Touchdown-Pass zum 34:12 fangen konnte, 35:12 heiß es nach dem Extrapunkt. Der nächste Angriff der Beavers endete in einem Fieldgoal zum 38:12. In dieser Phase schien den TG-Footballern alles zu gelingen. Nach einem knapp 60 Yards langen Lauf von Van Deripe fand dieser abermals Receiver Yannick Rust mit einem 25-Yard-Pass in der Endzone zum 44:12 (45:12 nach Extrapunkt). Die Schlusspunkte der Partie sollten besonders werden, denn Biberachs zweiter Quarterback, Moritz Abraham, feierte seinen ersten Touchdownpass: Er fand über eine kurze Distanz Receiver Josh Purdie, der den Ball zum 51:12 in die Endzone trug. Der Extrapunkt war nicht erfolgreich.

„Wir haben aus dem Spiel gegen Reutlingen unsere Lehren gezogen und uns gut vorbereitet. Wir haben besser zusammengearbeitet, jeder hat seinen Job gemacht und so zum Sieg beigetragen“, bilanzierte Doppelpacker Yannick Rust. „Auch hat unser Laufspiel endlich funktioniert, was uns Receivern mehr Räume eröffnet und den Runningbacks ihre ersten Touchdowns beschert hat. Wir müssen jetzt weiterhin einfach jede Woche hart arbeiten und nur das nächste Spiel im Fokus haben.“

Am kommenden Samstag, 18. Juni, empfangen die Biberach Beavers nun die Reutlingen Eagles im Stadion an der Adenauerallee. Der Kick-off erfolgt um 16 Uhr. Gegen die Reutlinger peilen die Beavers eine Revance für die 13:15-Niederlage im Hinrundenspiel an.