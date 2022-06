Biberach Beavers bauen Heimserie aus

Poulin kommt aus Winnipeg und hat schon für das Team der Universität von Manitoba gespielt sowie in der Highschool für die Grant Park Pirates aus Winnipeg. „Er wird uns definitiv weiterhelfen“, sagt Ortlieb. (feg)

Thompson werde jetzt im Coaching-Staff die Beavers weiter als Trainer der Wide Receiver unterstützen. „Es ist sehr schade, dass er nicht mehr spielen kann. Er ist einer der Leistungsträger gewesen“, so Ortlieb. Dass Brandon Poulin, der gerade zu Besuch in Biberach ist, sofort zugesagt habe auszuhelfen, dafür sei man sehr dankbar. Er kann laut dem TG-Abteilungsleiter als Wide Receiver spielen und werde in den Special Teams als Returner eingesetzt.

Die American Footballer der Biberach Beavers haben in der Regionalliga Südwest das Rückrundenspiel gegen die Reutlingen Eagles mit 41:18 gewonnen und somit die Siegesserie im heimischen Stadion ausgebaut. Für das Team um Headcoach Oscar Vazquez-Dyer war dieser Erfolg besonders wichtig, da die TG-Footballer das Hinrundenspiel in Reutlingen verloren hatten. In der Tabelle der Gruppe Ost rangieren die Beavers mit nun 12:2 Punkten weiter auf Platz eins.

Bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen über 30 Grad kamen 970 Zuschauer ins Stadion an der Adenauerallee, um das Heimspiel der TG-Footballer zu sehen. Gleich im ersten Drive der Offense wurde der Ball in einer Pass-Lauf-Kombination gut über das Feld bewegt und mit einem Touchdown beendet. Michael Van Deripe fand mit einem Pass über 40 Yards Beavers-Zugang Brandon Poulin in der Endzone. Nach erfolgreichem Extrapunkt stand es 7:0. Nachdem die Beavers-Defense den nächsten Angriff der Eagles gestoppt hatte, ging es ganz schnell: Im zweiten Versuch fand Van Deripe Receiver Ingo Berther für einen 75-Yard-Touchdown, der anschließende Extrapunkt war aber nicht erfolgreich – 13:0 für Biberach.

Im nächsten Angriff der Reutlinger stellte auch deren Quarterback die Stärke seines Arms unter Beweis und brachte einen Pass über 50 Yards auf seinen Receiver an. Aus kurzer Distanz zur Endzone erzielte dann ein Eagles-Runningback zu Fuß den ersten Touchdown der Gäste, nach erfolgreichem Extrapunkt stand es 13:7. Nachdem bei einem Biberacher Laufspielzug der Ball verloren ging (Fumble), bekamen die Eagles schnell wieder das Angriffsrecht. Da die hellwache Beavers-Defense aber alle Versuche einen Touchdown zu erzielen verhindern konnte, mussten sich die Gäste mit einem Fieldgoal begnügen, das zum Zwischenstand von 13:10 führte.

Auch der nächste Angriff der Beavers konnte erfolgreich beendet werden. Quarterback Van Deripe fand Receiver Josh Purdie für einen 55-Yard-Touchdown, nach erfolgreichem Kick stand es 20:10. Nach einem abgefangenen Ball (Interception) von Samuel Fraser bekamen die Beavers wieder das Angriffsrecht. Es dauerte nicht lange, bis Van Deripe abermals Brandon Poulin mit einem 50 Yard Pass in der Endzone finden konnte und mit dem anschließenden erfolgreichen Extrapunkt der 27:10-Pausenstand hergestellt wurde.

Trotz der heißen Temperaturen lieferten sich beide Teams in der zweiten Halbzeit weiterhin einen sehenswerten Schlagabtausch. Nach einigen punktlosen Angriffen und vielen Strafen auf beiden Seiten, fand Van Deripe diesmal Receiver Yannick Rust aus kurzer Distanz in der Endzone für den nächsten Biberacher Touchdown. Nach erfolgreichem Extrapunkt stand es 34:10. Der nächste Drive der Eagles sollte nun auch wieder zu Punkten führen: Nachdem sich die Offense gut über das Feld bewegt hatte, war es abermals ein Runnnigback, der den Ball zu Fuß über die Goalline drückte und mit anschließender erfolgreicher Two-Point-Conversion (statt Kick) den Zwischenstand von 34:18 herstellen konnte.

Nach einem 60-Yard-Lauf von Alexander Funk, bei dem er unter anderem einen Gegenspieler übersprang, setzte die Schlusspunkte aus Beavers-Sicht erneut Yannick Rust, indem er abermals einen kurzen Pass fangen und in die Endzone laufen konnte. Linebacker und Kicker Christian Petrich verwandelte auch hier den Extrapunkt zum Endstand von 41:18.

„Unsere Defense hat sich gut auf Reutlingen vorbereitet und den Gameplan unseres Coaches gut umgesetzt. Wir waren zwar nicht perfekt, aber es hat gereicht“, bilanzierte Christian Petrich. „Natürlich könnten wir hier noch besser sein. Unsere Offense hat sich gut eingestimmt und ist direkt ins Rollen gekommen, sowohl im Pass- als auch im Laufspiel.“