„Biberach-App“: CDU fordert Bericht

In ihrer Samstagsausgabe hatte die „Schwäbische Zeitung“ im Zusammenhang mit dem Besuch einer kommunalpolitischen Delegation aus Sindelfingen unter anderem darüber berichtet, dass die Stadtverwaltung den Betrieb der „Biberach-App“ einstellen will. Teile des Angebots sollen in eine responsive Internetseite überführt werden, wie die SZ in der Dienstagsausgabe berichtete.

Johannes Walter, Vorsitzender der CDU-Fraktion, zeigte sich am Montagabend im Gemeinderat überrascht über diese Nachricht. „Dazu hätten wir gerne einen Bericht“, forderte er die Stadtverwaltung auf. „Die App wurde vom Gemeinderat beschlossen und kann aus unserer Sicht nicht einfach abgestellt werden“, so Walter. Oberbürgermeister Norbert Zeidler kündigte an, dass das Stadtmarketing dazu eine entsprechende Stellungnahme schreiben werde.