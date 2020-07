Die Prophylaxefachkräfte der regionalen Arbeitsgemeinschaft für Zahngesundheit im Landkreis Biberach besuchen derzeit alle Kindertagesstätten im Landkreis Biberach. Dabei gehen sie neue Wege. Das Maskottchen „Putzi“ erklärt vom Fenster aus, was beim Zähneputzen zu beachten ist.

Die üblichen Besuche in den Kitas sind coronabedingt vorerst nicht mehr möglich. Deshalb hat sich das Prophylaxeteam zusammen mit der Geschäftsführung und dem Vorsitzenden ein neues Konzept überlegt. Künftig soll das Bibermaskottchen „Putzi“ auch eine Überraschungskiste in die Kitas bringen.

Wie dieser neu entwickelte Informationsbesuch genau ablaufen wird und was das Prophylaxeteam in der Überraschungskiste versteckt hat, wird noch nicht verraten. Nur so viel: Während der Corona-Schließungszeit wurden verschiedene neue Flyer entworfen. Diese sollen jetzt in den Kitas verteilt werden. Ziel ist, allen Kindern und Eltern weiterhin wichtige Tipps zum richtigen Zähneputzen zu vermitteln. Mit einem Flyer wird deshalb auch die Zahnputztechnik „KAI plus“ ausführlich mit Bildern erklärt. Die Buchstaben stehen dabei für die Reihenfolge: Das K für die Kauflächen, das A für die Außenseiten und das I für die Innenseite der Zähne. „Plus“ bedeutet, dass die Eltern abends die Kinderzähne nachputzen sollen – und das mindestens bis zum Ende des ersten Schuljahres. Als Faustregel gilt: Bis das Kind flüssig die Schreibschrift beherrscht. Mit dieser Putzsystematik können Zahnbeläge entfernt und damit alle Zähne sicher vor Karies geschützt werden. Gerade jetzt, wo statistisch gesehen der Süßigkeitenkonsum zunehme, sei es besonders wichtig, dass Eltern ihre Kinder beim Lernen des richtigen Zähneputzens unterstützen, so die Arbeitsgemeinschaft.

Daher hofft die Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit, mit dieser neuartigen Aktion das Thema „Zähne“ bei Kindern und Eltern weiterhin im Blickfeld zu halten und möchte mit viel Spaß zusammen mit „Putzi“ ans Zähneputzen erinnern.