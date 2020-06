Bezirksvorsitzender Alois Hummler: „Die Saison abzubrechen ist die beste Lösung“

So erfolgt die Beschlussfassung: Der außerordentliche Verbandstag, also die eigentliche Versammlung, findet wegen der aktuellen Lage nur digital statt – vielmehr hat sie das schon. Denn am Montag und Dienstag schalteten sich die Delegierten nicht-öffentlich per Videokonferenz zusammen, um von WFV-Präsident Matthias Schöck, Vizepräsident Florian Bollacher und Hauptgeschäftsführer Frank Thumm über die vorliegenden Beschlussvorschläge informiert zu werden und offene Fragen zu klären. Am Mittwoch öffnete nach WFV-Angaben das Online-Portal, auf dem die Delegierten mit persönlichem Zugang und Passwort ihre Stimme abgeben können.

Die persönliche Stimmabgabe ist möglich bis Samstag, 20. Juni, um 14 Uhr. Im Anschluss erfolgt laut WFV die manuelle Auszählung der abgegeben Delegierten-Stimmen. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Erforderlich ist zur Wirksamkeit, dass mindestens die Hälfte der 278 Delegierten ihre Stimme abgeben. Die Bekanntgabe der Entscheidung soll nach Verbandsangaben nach der Auszählung gegen 16 Uhr erfolgen. (sz)