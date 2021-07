Bezirkspokal: Zwei Bezirksliga-Duelle in Runde eins

58 Mannschaften kämpfen von Samstag, 31. Juli, bis Sonntag, 1. August, um den Einzug in die zweite Runde des Lotto-Bezirkspokals. Dort steht bereits die SG Mettenberg, die ein Freilos erhalten hat, sowie auch der SV Baustetten als klarer Sieger des vorgezogenen Derbys der Fußball-Bezirksligisten bei Olympia Laupheim II. Der Bezirksligist SGM Warthausen/Birkenhard reist als letzter prämierter Bezirkspokalsieger aus der Saison 19/20 zum Kreisliga-A-I-Vertreter SV Winterstettenstadt.

Bezirksliga gegen Bezirksliga

SF Schwendi – SV Ringschnait (Sonntag, 17 Uhr). Vom Papier her könnte das Duell der beiden ambitionierten Bezirksligisten auch ein Spitzenspiel in der kommenden Saison sein. Für den neuen SF-Coach Georg Depperschmidt ist diese Partie wohl ebenso eine willkommene Standortbestimmung wie für seinen Gegenüber Bernd Maier vom SVR. Knapp vier Wochen später steht man sich in der Liga erneut gegenüber, die vergangenen Partien endeten stets torreich. Die Gäste sind leichter Favorit.

SV Steinhausen – BSC Berkheim (Sonntag, 15 Uhr). Bei den Gastgebern gibt Bernd Fähnrich seinen Pflichtspiel-Einstand als Trainer im Bezirk Riß, bei den Gästen tut dies Christoph Mangler. Beim SVS gab es eine Kader-Auffrischung mit gestandenen Akteuren und eigenen Nachwuchskräften, beim BSC soll es der bisherige Kader mit Zugängen aus der Jugend richten. Die Bilanz spricht in dieser Partie eindeutig für die Heimelf, die alle sieben zurückliegenden Partien für sich entscheiden konnte.

Kreisliga A gegen Bezirksliga

SC Schönebürg – SV Reinstetten (Sonntag, 15 Uhr). Fast regelmäßig hat es der Kreisliga-A-II-Vertreter in den ersten Pokalrunden mit Bezirksligisten zu tun. Nun fordert man in einem echten Derby den stark einzuschätzenden SV Reinstetten heraus. Der reist mit fast unverändertem Kader, aber mit dem neuen Coach Thomas Lemke an. Wenn die Gäste die überragende Form der abgebrochenen Vorsaison konservieren konnten, sind sie der klare Favorit.

SGM Alberweiler/Aßmannshardt – SV Schemmerhofen (Samstag, 17 Uhr). Zu gemeinsamen Kreisliga-A-II-Zeiten waren diese Partien auch gleichzeitig Spitzenspiele und rassige Gemeindeduelle. Mit dem neuen Trainer Simon Macht will die neu formierte SGM dem SVS Paroli bieten. Beim Bezirksligisten gibt Trainer Oliver Seifert seinen Einstand, einige gute Vorbereitungsergebnisse schlagen bereits zu Buche. Trotzdem richtet man sich beim SVS auf einen vielleicht unangenehmen Samstagnachmittag ein.

TSG Achstetten – SV Eberhardzell (Sonntag, 15 Uhr). Duelle zwischen diesen Teams waren schon eh und je sehr eng und umkämpft. Die Gastgeber spekulieren auf den Einzug in Runde zwei.

SGM Attenweiler/Oggelsbeuren – SV Mittelbuch (Sonntag, 15 Uhr). Der in der Vorsaison starke Bezirksliga-Aufsteiger ist beim in der letzten Saison nicht sonderlich heimstarken Kreisliga-A-II-Vertreter in der Favoritenrolle.

SV Winterstettenstadt – SGM Warthausen/Birkenhard (Sonntag, 15 Uhr). Für den erfahrenen SVW-Trainer Hans Sulz steht mit seiner jungen Mannschaft eine große Aufgabe an. Der Bezirksligist hat sich personell nochmals verstärkt und ist Bezirkspokal-Verteidiger.

SGM Altheim/Schemmerberg – TSV Kirchberg (Sonntag, 15 Uhr). Die in der Kreisliga A II gut etablierte SGM rechnet sich gegen den Bezirksligisten durchaus Chancen aus. Die Gäste aus dem Illertal sollten sich bei konzentrierter Spielweise aber durchsetzen können.