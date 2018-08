Bezirkspokal: SVS und Alberweiler kommen weiter

Der SV Schemmerhofen und der SV Alberweiler stehen in der dritten Runde des Fußball-Bezirkspokals Riß. Der SVS bezwang am Mittwochabend den B-Ligisten SGM Attenweiler/Oggelsbeuren, der SV Alberweiler besiegte den Bezirksligisten SV Reinstetten nach Elfmeterschießen (n. E.).

SGM Attenweiler/Oggelsbeuren – SV Schemmerhofen 0:4 (0:2). Die SGM war in den ersten zehn Minuten am Drücker und hatte zwei Großchancen, einmal landete der Ball am Pfosten. Danach übernahmen die höherklassigen Schemmerhofer, die mit letzten Aufgebot angetreten waren, die Spielkontrolle und gingen durch Max Maurer in Führung (25.). Christian Keller legte das 0:2 nach (41.). In Halbzeit zwei ließ die SGM etwas nach und Schemmerhofen ließ nur wenig zu. Das entscheidende dritte Tor für den SVS ließ aber lange auf sich warten. Letztlich war es der eingewechselte Marcel Link, der mit zwei Toren (82., 88.) für den 0:4-Endstand sorgte. Schemmerhofens Gegner in Runde drei ist nun der SV Mietingen.

SV Alberweiler – SV Reinstetten 3:2 n. E. (0:0). Reinstetten zeigte sich nach zuletzt vier Niederlagen in der Bezirksliga verunsichert und war in der ersten Halbzeit darauf bedacht, zunächst hinten kompakt zu stehen. Der A-Ligist Alberweiler versuchte das Spiel zu machen, fand aber nur selten eine Lücke in der SVR-Abwehr. Alberweilers beste Torchance vergab in Halbzeit eins Matthias Hertenberger, der auf Vorlage von Daniel Grimm das Leder knapp neben das Tor setzte. Nach dem Seitenwechsel bot sich den Zuschauern zunächst ein ähnliches Bild. Reinstetten agierte dann aber etwas offensiver. Robin Kammerlander tauchte dreimal gefährlich vor dem SVA-Tor auf, verpasste aber jeweils den Führungstreffer. Alberweiler war zwar optisch überlegen, verzeichnete aber keine gefährliche Chance. So ging es schließlich beim Stand von 0:0 nach regulärer Spielzeit ins Elfmeterschießen. Dort avancierte Keeper Michael Kleiber zum Held des SV Alberweiler indem er vier Elfmeter hielt. In Runde drei trifft Alberweiler nun auf den SV Burgrieden.