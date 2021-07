In der ersten Runde des Lotto-Bezirkspokals kommt es am Freitag, 30. Juli (Anpfiff 18 Uhr), zum Duell der beiden Kreisliga-B-II-Ligisten SF Schwendi II gegen die SGM Tannheim/Aitrach. Die Gäste der SGM gehen aufgrund der Platzierungen aus den vergangenen Spielzeiten (Platz zwei und vier) als Favorit in die Partie.