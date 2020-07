Bezirkspokal Riß: „Nun sind die Vereine am Zug“

Der Bezirkspokal 2019/20 kann in allen Bezirken aus dem Gebiet des Württembergischen Fußballverbands (WFV) zu Ende gespielt werden. Das ist laut Riß-Bezirksspielleiter Hubert Übelhör das Ergebnis einer Videokonferenz am Donnerstagabend mit den WFV-Vertretern Harald Müller, Thomas Proksch und José Macias sowie den Bezirksvorsitzenden und Bezirksspielleitern der 16 WFV-Bezirke.

„Nun sind die Vereine am Zug“, sagt der Riß-Bezirksspielleiter Hubert Übelhör. Am Freitag sei eine Mail von Bezirkspokal-Spielleiter Christian Beth an die Halbfinalisten bei den Männern und Frauen rausgegangen mit der Frage, ob sie überhaupt spielen wollen. „Bis nächste Woche haben die Vereine Zeit, eine Rückmeldung zu geben. Dann wird endgültig feststehen, ob der Bezirkspokal 19/20 unter gewissen Voraussetzungen zu Ende gespielt wird oder nicht“, sagt Hubert Übelhör und fügt hinzu: „Fest steht, dass der Bezirkspokal 19/20 bis zum 3. August bei den Männern und bis zum 15. August bei den Frauen beendet sein muss, wenn der Bezirkspokalsieger im WFV-Pokal spielen will.“ Der SV Dettingen sei als Landesligist automatisch im WFV-Pokal dabei.