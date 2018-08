Bezirkspokal: Quartett peilt am Mittwoch Runde drei an

Zwei der noch ausstehenden drei Zweitrundenspiele im Fußball-Bezirkspokal Riß stehen am Mittwoch, 29. August, auf dem Programm. Der Tabellenführer der Kreisliga B II, die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren, empfängt den Sechsten der Kreisliga A II, den SV Schemmerhofen. Die Partie wird in Oggelsbeuren ausgetragen, Anstoß ist um 18 Uhr. Ebenfalls für Mittwoch ist die Begegnung zwischen dem SV Alberweiler und dem SV Reinstetten terminiert worden (Anstoß: 18 Uhr in Alberweiler).

Zum Abschluss der zweiten Runde hat die TSG Achstetten am Donnerstag, 6. September, den Bezirksliga-Kontrahenten TSV Kirchberg zu Gast (Spielbeginn: 18 Uhr).