Bezirkspokal: Favoriten geben sich keine Blöße

Keine Überraschungen hat es in der zweiten Runde des Fußball-Bezirkspokals am Mittwochabend gegeben. Die Favoriten gaben sich keine Blöße und zogen ins Achtelfinale ein.

SV Baustetten II – SV Burgrieden 0:1 (0:1). Die Gäste waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Robyn Kröner gelang in der 27. Minute mit dem 1:0 der Gäste das Tor des Tages. Die zweite Halbzeit verlief ausgeglichen. Am verdienten Gästeerfolg änderte sich allerdings nichts mehr.

TSG Achstetten II – SV Erlenmoos 2:3 (1:2). Kein Klassenunterschied war in Achstetten für die Zuschauer sichtbar. Vor dem Tor waren die Gäste eine Spur cleverer und gingen deshalb als Sieger vom Platz. Tore: 0:1, 1:2 Balazs Lerner (32., 41.), 1:1 Lars Thiel (55.), 1:3 Wilfried Grieser (73.), 2:3 Dennis Gödecke (88.).

SV Mietingen II – SV Dettingen 0:4 (0:2). Der Bezirksligist ging früh in Führung, aber danach waren die Gastgeber ein ebenbürtiger Gegner. Die Illertaler legten aber überraschend in der 30. Minute mit dem zweiten Treffer nach. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Dettingen auf 3:0 und das Spiel war gelaufen. Der Sieg des Bezirksligisten geht in Ordnung, fiel allerdings etwas zu hoch aus. Tore: 0:1, 0:2 Felix Buck (7., 30.), 0:3, 0:4 Alexander Mayer (52., 84.).

LJG Unterschwarzach – FC Mittelbiberach 0:1 (0:1). Die LJG machte das Spiel, vergaß aber wieder einmal, die Tore zu machen. Der Gast war nur bei Standardsituationen gefährlich. Das Tor des Tages erzielte FCM-Spieler Matthias Schmidberger in der 17. Minute. Bes. Vork.: Unterschwarzach verschießt in der 30. Minute einen Foulelfmeter.

SV Mittelbuch – SC Schönebürg 0:2 (0:2). Der SVM begann gut, wurde aber in der siebten Minute durch das 1:0 von SCS-Spieler Manuel Schlaich aus dem Rhythmus gebracht. Die Gastgeber fanden nicht mehr richtig ins Spiel und mussten durch Gästespieler Philipp Staible in der 45. Minute den zweiten SCS-Treffer hinnehmen. Im zweiten Durchgang bemühte sich Mittelbuch, aber Schönebürg ließ nichts mehr zu. Bes. Vork.: Der SV Mittelbuch verschießt in der 83. Minute einen Foulelfmeter.

SGM Altheim/Schemmerberg – FC Bellamont 6:7 n.E. (2:2/0:0). In einem ausgeglichenen Spiel mit Chancen auf beiden Seiten wäre ein Remis ein gerechtes Ergebnis gewesen. Beim anschließenden Elfmeterschießen hatte der Gast aus Bellamont das Glück auf seiner Seite. Tore: 1:0, 2:2 Dominik Bareth (59., 90.+2), 1:1 Daniel Brücher (60.), 1:2 Stephan Maucher (82.).

SV Winterstettenstadt – VfB Gutenzell 1:3 (0:1). Der SV Winterstettenstadt hielt lange Zeit dagegen, wobei die Gäste immer einen Tick cleverer wirkten. Die Heimelf kam noch zum Anschlusstreffer, aber letztlich setzte sich der spielerisch bessere Bezirksligist durch. Tore: 0:1 Andreas Höhn (11.), 0:2 Jürgen Hagel (54.), 1:2 Lukas Baur (66.), 1:3 Michael Poser (73./FE).

FV Biberach II – SV Mietingen 2:5 (0:3). Der B-Ligist Biberach II verkaufte sich teuer. Am Ende setzte sich Bezirksligist Mietingen aber verdient durch. Tore: 0:1 Ben Rodloff (8.), 0:2 Matthias Tietze (15.), 0:3 Dominik Burry (17.), 1:3 Suleimani Bah (49.), 2:3 Hasan Karacan (56./FE), 2:4 Maex Mast (66.), 2:5 Patrick Klaus (87.). Bes. Vork.: Rot für Dominik Burry (39./SVM,), Gelb-Rot für Hasan Karacan (58./FVB II).

TSV Ummendorf – SV Baustetten 8:7 n. E. Beide Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. 3:3 hieß es nach 90 Minuten. Im Elfmeterschießen war der TSV letztlich der Glücklichere. Tore: 1:0 Christian Herth (8.), 2:0, 3:3 Matthias Hatzing (18., 60.), 2:1, 2:3 Marcel Schwarzmann (35., 44.), 2:2 Simon Dilger (40.).

SF Schwendi – SV Baltringen 4:0 (2:0). Am Anfang war das Spiel noch ausgeglichen. Spätestens nach der Roten Karte für Baltringens Selman Ayan (45.) war die Partie zugunsten von Schwendi gelaufen. Tore: 1:0 Christian Ehe (8.), 2:0 Tobias Mayr (16.), 3:0 Serkan Tokmak (55.), 4:0 Benjamin Friedrich (77.).

SGM Reinstetten/Hürbel – SV Ochsenhausen II 2:4 (0:1). In einer ausgeglichenen Partie machte letztlich eine starke Einzelleistung von Konrad Licht den Unterschied. Sein sehenswerter Treffer zum 2:3 (83.) brachte die Gäste auf die Siegerstraße, für die Dennis Meier (90. +1) noch den Schlusspunkt setzte. Zuvor hatten Stefan Freisinger (34.) und Sebastian Müller (80.) für die Gäste getroffen und Marcel Hutzel den Gastgeber mit einem Doppelpack (55., 66.) zwischenzeitlich in Führung gebracht.

SGM Warthausen/Birkenhard – SV Ringschnait 2:4 (1:1). Bezirksligist Ringschnait erwies sich in Warthausen letztlich als das clevere Team, das aufgrund der besseren Chancenverwertung ein insgesamt ausgeglichenes Spiel für sich entschied. Tore: 0:1 Joshua Steinmayer (15.), 1:1, 2:3 (39., 74.) Patrick Wilpert, 1:2, 2:4 Julian Kloos (47., 86.), 1:3 Anthony Procopio (56.).

SV Äpfingen – SV Muttensweiler 1:2 (0:2). Nachdem die Gäste dem zunächst schwachen SV Äpfingen in der ersten Halbzeit in allen Belangen überlegen gewesen waren und verdient durch Treffer von Tobias Sauter (16.) und Patrick Ruß (30.) mit 2:0 geführt hatten, entwickelte sich nach der Pause ein Duell auf Augenhöhe. Äpfingen drückte auf den Anschluss, der zweikampfstarke und gut organisierte SVM ließ jedoch kaum etwas zu. Das 1:2 (89.) durch Manuel Schneider fiel kaum noch ins Gewicht.