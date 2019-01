Bezirksmeistertitel gehen nach Schwendi und Ummendorf

Für den sportlich orientierten Tennis-Nachwuchs hat es in sechs Wettbewerben Bezirksmeistertitel zu holen gegeben. Im LZ Biberach tummelten sich in den Altersklassen U9 bis U11 viele Spieler, um Sieger im Bezirk Oberschwaben/Alb-Donau zu werden. Turnierleiter Stefan Hofherr sorgte mit Bezirkstrainerin Micki Kochendörfer für einen reibungslosen Ablauf.

Die Leistungen waren insbesondere am Endspieltag sehr gut. Wie hart der Konkurrenzkampf war, zeigten jene drei Wettbewerbe, die erst nach drei Sätzen einen Sieger fanden. Diesmal gingen zum TC Ehingen als einzigem Verein zwei Siege. Die restlichen Titel verteilten sich auf die TA SSV Ulm 1846, dem TC Weingarten, der TA SF Schwendi und dem TC Ummendorf. Keine Überraschung gab es bei Junioren U11: Der an Nummer eins gesetzte Niels Heigele (TA SSV Ulm 1846) dominierte das Feld in allen drei Spielen, wo er bei 36 gewonnenen nur zwei Spiele abgab. Wesentlich schwerer tat sich der Zweitplatzierte Levi Seeliger (TC Biberach), der in der Endtabelle ein Ergebnis von 27:26 Spielen aufzuweisen hatte.

In der Kategorie U10 lieferte Levin Hegele (TC Weingarten) ein packendes Finale gegen Marcel Lakstankin (TC Ehingen). Satz eins verlor der Weingartner mit 2:4, in Satz zwei hieß es 4:2, der Tiebreak musste die Entscheidung bringen. Mit 7:4 setzte er sich knapp aber verdient gegen den Ehinger durch. Den Sieg in der U9 eroberte sich Luis Lengler (TC Ehingen), der bereits im Halbfinale gegen Johann Brandt (TK Ulm) bei 5:3 und 5:4 einen harten Kampf hinlegte. Wiliam Weinberger (TK Ulm), der ohne Mühe das Endspiel erreichte, war im Finale ein harter Gegner. Lengler siegte letztendlich denkbar knapp mit 4:0, 1:4 und 7:4.

Genauso dominant wie bei den Junioren U11 verlief der Juniorinnen-Wettbewerb dieser Altersklasse. Marla Stiefet (TA SF Schwendi), die letztjährige Siegerin und an Nummer eins gesetzt, hatte letztendlich einen Punktestand von 3:0 bei 36:3 Spielen. Den zweiten Platz eroberte sich Natalie Rothenbacher (TA TSG Achstetten), die immerhin auf zwei Siege und 25:15 Spiele kam.

2018 siegte sie noch bei den Jüngsten, diesmal holte sich Jana Stepanenko (TC Ehingen) den Titel in der U10. Sie wurde im Endspiel von Francesca Parcelli (TC Weingarten) hart geprüft und durfte sich erst nach 2:4, 5:3 und 7:3 den Bezirkstitel abholen. Spielerinnen des Jahrgangs 2010 zeigten in der Kategorie U9 ihr Können. Am besten gelang dies Polly Eichner (TC Ummendorf), die beim entscheidenden 2:4-, 4:1- und 7:1-Sieg gegen Noemi Köhle (TV Biberach-Hühnerfeld) erfolgreich blieb. Die Hühnerfelderin, die außer der knappen Niederlage gegen Eichner nur klare Siege vorzuweisen hatte, wurde unangefochten Zweite.

Turnierleiter Hofherr und Bezirkstrainerin Kochendörfer waren mit den Meisterschaften zufrieden: „Acht Mädels und neun Jungs dürfen aufgrund der gezeigten Leistungen an den Württembergischen Jüngsten-Meisterschaften teilnehmen. Wir hoffen, dass sie auch hier gut abschneiden.“