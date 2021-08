Bezirksliga Riß: SV Ringschnait und FCM eröffnen die Saison

Der SV Ringschnait und der FC Mittelbiberach starten am Mittwoch, 4. August (Anpfiff: 18.30 Uhr), in die neue Saison in der Fußball-Bezirksliga Riß. Diese Begegnung vom ersten Spieltag wurde auf Wunsch des SVR aufgrund einer Hochzeit eines Akteurs verlegt. Mit dem FCM einigte man sich auf den ungewöhnlich frühen Saisonstart.

SVR-Spielleiter Florian Katein blickt optimistisch auf die Saison und die erste Partie . „Wir hatten eine gute Vorbereitung und wollen natürlich mit einem Sieg starten. Die Jungs brennen auf den ersten Einsatz nach der langen Pause.“

Für FCM-Abteilungsleiter Marc Eberle war die Spielverlegung kein Problem. „Der SVR ist uns vor zwei Jahren im Pokal auch bei einer Spielverlegung entgegengekommen. Es gleicht sich alles irgendwann wieder aus.“ Mit Blick auf die schwere Auftaktpartie beim Meisterschaftsfavoriten fügt er hinzu: „ Es ist zum Start natürlich die schwerste aller möglichen Aufgaben. Wir wollen aber generell aus jedem Spiel etwas holen, sind gut vorbereitet und freuen uns einfach, dass es wieder losgeht.“ In der Vorsaison hatte der FCM bei der identischen Auftaktpartie allerdings mit 0:4 nach einem Blitzstart der Ringschnaiter klar das Nachsehen.