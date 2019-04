Bezirksliga Riß: Mietingen und Gutenzell obenauf

Tabellenführer SV Mietingen und der VfB Gutenzell sind nach ihren Spielen am Karsamstag im Fußballjahr 2019 in der Bezirksliga Riß weiterhin unbesiegt. Der Spitzenreiter gewann seine Heimpartie gegen den Sechsten SV Dettingen deutlich mit 5:0, der VfB Gutenzell hat durch seinen 2:0-Sieg in Eberhardzell den zweiten Platz eingenommen. Im dritten Spiel holte der TSV Kirchberg beim SV Baltringen, der nach der Winterpause weiter sieglos ist, einen 0:2-Rückstand auf.

SV Mietingen – SV Dettingen 5:0 (3:0). Für die stark ersatzgeschwächten Gäste gab es beim gut aufgelegten Tabellenführer nichts zu holen. SVM-Abwehrspieler Stefan Glutsch (19., 29.) köpfte erst einen Eckball von Mayer unbedrängt zum 1:0 ein und schaltete beim 2:0 aus sechs Metern entschlossen. Roland Mayer (30.) nutzte einen Torwartabpraller per Kopf zum 3:0. Maximilian Mosbacher hatte die beste Chance für den Gast. Der SVM vergab einige Möglichkeiten, ehe Robin Ertle (79) nach Ecke Mayer zum 4:0 traf und Ben Rodloff (82.) auf Steckpass von Christian Glaser zum hochverdienten 5:0 erhöhte.

SV Eberhardzell – VfB Gutenzell 0:2 (0:1). Die gut organisierten Gäste kamen mit einem kompakten Auftritt zum dritten Auswärtssieg nach der Winterpause. SVE-Keeper Patrick Lerch ließ einen harten Distanzschuss von Marvin Honisch zur Seite abprallen, Jürgen Hagel (19.) schob zum 0:1 ein. Tobias Rehm scheiterte drei Minuten später nach einem Eckball von Simon Baur per Kopf an Gästetorwart Benny Poser. Als Nikolai Bednarski (54.) nach einem Angriff über die linke Seite am zweiten Pfosten zum 0:2 einschob, war die Partie gelaufen. Der SVE warf danach alles nach vorn, zwingende Chancen blieben aber aus.

SV Baltringen – TSV Kirchberg 2:2 (2:2). Die Heimelf hatte einen Blitzstart. Ilyas Aksit (10.) spielte mit dem Rücken zum Tor einen Gästeabwehrspieler aus und traf zum 1:0 in den Winkel. Fast vom Wiederanpfiff weg traf Furkan Cebeci (12.) ins lange Eck zum 2:0. Die Gäste verkürzten durch den mit einem guten Gassenball eingesetzten Dennis Raible (18.) auf 1:2. Arian Horvath (29.) legte einen als Flanke gedachten Ball zum 2:2 ins Baltringer Netz. Halil Ayan traf für den SVB nur den Innenpfosten, für den stets gefährlichen TSV parierte Keeper Benedikt Berger in der Schlussminute einen Elfmeter von Aksit.