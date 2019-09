Bezirksliga Riß: Die ersten Vier der Tabelle sind unter sich

Neben den Direktduellen des Führungsquartetts hat der siebte Spieltag der Fußball-Bezirksliga Riß am Sonntag, 22. September, weitere interessante Partien zu bieten. Aufsteiger BSC Berkheim empfängt im Illertalderby den SV Dettingen, im Aufsteigerduell ist der FC Mittelbiberach Gastgeber der SGM Warthausen/Birkenhard. In Reinstetten erfolgt der Anpfiff um 17 Uhr, bei allen anderen Partien ist wie gewohnt um 15 Uhr Anstoßzeit.

Spätestens seit dem vergangenen Spieltag dürfte der Bezirksliga-Konkurrenz klar sein, dass der aktuelle SV Reinstetten mit dem der Vorsaison nur noch wenig gemein hat. Die erste richtige Bewährungsprobe steht für den frischgebackenen Tabellenzweiten nun aber wohl gegen den Tabellendritten SV Ringschnait an. Der hatte am Vorsonntag im Spitzenspiel alle Trümpfe auf der Hand und ging dann doch erstmals als Verlierer vom Platz. Für den um zwei Punkte hinter den Gastgebern liegenden Meisterschafts-Mitfavoriten ist es die erste kleinere Drucksituation, die mit einem Sieg sofort wieder entspannt wäre. Im Duell der offensivstärksten Teams ist alles möglich.

Wenn überhaupt können sich wohl nur ganz wenige Fans von Tabellenführer SF Schwendi an einen derart gelungenen Saisonstart der eigenen Elf erinnern. Das SF-Trainergespann bereitet das Team nun mit aller Sorgfalt auf die nächste, sehr anspruchsvolle Aufgabe gegen den Tabellenvierten SV Sulmetingen vor. Mit seinen vier Siegen aus fünf Partien gehört der SVS wie allgemein erwartet der Bezirksliga-Spitzengruppe an. Die Partie beim Liga-Primus könnte für die Gumper-Elf dann schon ein sportlicher Wegweiser sein. Beide Partien in der Vorsaison endeten mit einem torlosen Remis. Einiges spricht dafür, dass es auch jetzt keine Torflut gibt.

Gute Spielabschnitte reichten für den TSV Kirchberg nicht aus, um gegen die Spitzenteams Ringschnait und Sulmetingen auch nur annähernd in den Punktebereich zu kommen. Nach elf Gegentreffern aus diesen Partien muss der TSV im Heimspiel gegen den SV Baustetten wohl zunächst die Defensivarbeit verbessern, um das Punktekonto aufstocken zu können. Die Gäste hatten in ihrer zweiwöchigen Pause Gelegenheit, die vorangegangenen zwei Niederlagen aufzuarbeiten. Für den Tabellenfünften geht es nun vorrangig darum, die Verweilzeit im oberen Tabellendrittel zu verlängern. Möglich ist das aber wohl nur mit dem vierten Saisonsieg.

Alles was der SV Steinhausen seit Monatsbeginn anpackte, ging zumindest ergebnistechnisch schief. Drei Liga-Niederlagen in Folge haben in der nun mehr als sechsjährigen Bezirksliga-Historie des SVS dann schon eher Seltenheitswert. Gegen das noch punktlose Schlusslicht Olympia Laupheim II scheint auf den ersten Blick aber der dritte Saisonsieg machbar. Auf den zweiten Blick muss man den leidgeprüften Gästen zugute halten, dass sie es bisher fast nur mit Gegnern aus dem ersten Tabellendrittel zu tun hatten. Aufkommende Selbstzweifel kann man jetzt nicht gebrauchen, im siebten Anlauf soll endlich Zählbares her.

Dass der Aufsteiger BSC Berkheim nach dem sechsten Spieltag vor dem SV Dettingen platziert ist, war vor der Saison bei aller Wertschätzung für den BSC nicht unbedingt zu erwarten. Die Grün-Weißen haben sich in der Bezirksliga gut eingelebt und überzeugten am Vorsonntag mit sehr schnellem Umschaltspiel, was dann auch das Grundkonzept für das Derby ist. Die Gäste kommen nach zuletzt zwei Siegen in Folge allmählich in die gewünschte Spur. Verbesserungspotential sieht Spielertrainer Oliver Wild dann wohl im manchmal zu nachlässigen Defensivverhalten. In keiner der sechs Partien blieb man unter zwei Gegentreffern.

Der FC Mittelbiberach kann zum zweiten Mal in Folge zuhause antreten. Im Derby und Aufsteigerduell vertraut man gegen die SGM Warthausen/Birkenhard der eigenen Heimstärke. Sieben der acht auf dem Konto stehenden Punkte holte die Zukowski-Truppe vor eigenem Publikum, seit vier Spielen ist man unbesiegt. Klares Ziel ist der dritte Heimsieg. Beim um einem Platz dahinterliegenden Mitaufsteiger ist nach der anfänglichen Euphorie bedingt durch zwei Niederlagen in Folge etwas Ernüchterung eingetreten. Speziell in der Rückwärtsbewegung offenbarte die SGM zuvor nicht bekannte Schwächen, die es abzustellen gilt.

Trainer David Freudenmann vom SV Baltringen konnte seiner Mannschaft am Vorsonntag zwar einen beherzten Auftritt attestieren, an der dritten Auswärtsniederlage änderte dies aber nichts. Auf eigenem Platz ist der personell stark umgekrempelte SVB aber noch ungeschlagen. Auch nach der wichtigen Partie gegen den SV Eberhardzell soll das so sein. Gästetrainer Franz Kaiser sah sein Team in den vergangenen beiden Partien auf dem Weg, der dann mittelfristig aus dem Tabellenkeller führen soll. Kurzfristig gilt nun die ganze Konzentration der Partie beim direkten Keller-Nachbarn, wo dann auch die ersten Auswärts-Zähler folgen sollen.