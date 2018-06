Bezirksliga: Eberhardzell bleibt vorn

Der SV Eberhardzell hat am Donnerstagabend die Tabellenführung in der Fußball-Bezirksliga durch ein glanzloses 1:0 gegen Erolzheim verteidigt.

SV Eberhardzell – SV Erolzheim 1:0 (0:0). Die Partie verlief zerfahren und war von viel Hektik geprägt. Das hemmte den Spielfluss. Die Eberhardzeller vergaben gegen Ende der ersten Hälfte drei gute Chancen. Kurz nach dem Seitenwechsel fiel das Tor des Tages. Nach einer Ecke schoss Tobias Rehm den Ball an die Latte und Christian Wiedemann versenkte das Leder im zweiten Anlauf per Kopf zum 1:0 (56.). Danach wurde die Partei etwas ruppiger. Erolzheim drängte auf den Ausgleich, verzeichnete aber keine wirkliche Großchance mehr.

SF Schwendi – TSV Rot/Rot 3:2 (2:1). In einem ausgeglichenen Spiel brachte Geburtstagskind Dominik Jöchle Schwendi früh in Führung (12.). Christoph Rau glich aus (32.). Kurz vor der Halbzeitpause stellte Benjamin Mayr den alten Abstand wieder her (42.). Benny Laupheimer erhöhte nach dem Seitenwechsel auf 3:1 für die SF (56.). Ercan Sakru gelang zwar noch der Anschlusstreffer zum 2:3 (72.), dabei blieb es aber letztlich.

FV Olympia Laupheim II – SV Mietingen 3:2 (0:1). Es war kein gutes Spiel. Mietingen erwischte einen Blitzstart. Toni Zeitz markierte das 0:1 (1.). In der Folge stand der SVM gut in der Abwehr. Laupheim tat sich schwer im Spielaufbau. Kurz nach der Pause glich Matthias Rehm dennoch aus (47.). Frank Welser brachte Mietingen abermals in Führung (54.). In der Schlussphase drehten Thomas Weidenlehner (86.) und Dominik Ludwig (88.) aber die Partie zugunsten der Gastgeber. In der 90. Minute sah Mietingens Frank Welser noch Gelb-Rot.

SV Ringschnait – TSG Achstetten 0:1 (0:0). Die Heimelf bot ihre bisher beste Saisonleistung, stand aber am Ende mit leeren Händen da. Die Gäste begannen stark, nach einer Viertelstunde fand der SVR ins Spiel und hatte hochkarätige Chancen. Auch nach dem Wechsel war der SVR klar aktiver. Ein Treffer von Manuel Münst fand wegen angeblichem Abseits keine Anerkennung. Ein klares Foul im Strafraum der Gäste wurde nach außerhalb verlegt. Fast aus dem Nichts heraus gelang dann Ralf Panusch (73.) der sehr glückliche Siegtreffer für die Gäste aus Achstetten.

TSV Kirchberg – SV Äpfingen 4:0 (2:0). Der Aufsteiger zeigte sich von dem 3:6 vom Sonntag gut erholt und siegte am Ende hochverdient. Matthias Danner (5.) brachte den TSV nach einem Fehler mit einem feinen Heber in Front. Spielertrainer Philipp Lang (25.) nutzte einen Handelfmeter zur mehr als verdienten 2:0-Führung. Nach der Pause verflachte die Partie, die harmlosen Gäste hatten aber nie Zugriff zum Spiel. Nach einem stark ausgespielten Konter gelang Philipp Kohler (70.) das 3:0, ehe Philipp Lang (75.) mit einem 20-Meter-Schuss unter den Balken das 4:0 perfekt machte.

TSG Maselheim-Sulmingen – SV Schemmerhofen 2:4 (2:1). Die TSG konnte in Hälfte eins überzeugen. Fabian Ruf (5.) gelang für die TSG das frühe 1:0, das durch Patrick Wieland (10.) nach einer Ecke egalisiert wurde. Nach mehreren guten Chancen brachte Carlo Werner (30.) die Heimelf wieder in Führung. Im zweiten Abschnitt verlor die TSG seine spielerische Linie. Marcel Wenk (52.) und Stefan Zell (54,) brachten die kampf-und laufstarken Gäste mit einem Doppelschlag in Führung. Nach dem 2:4 durch Stefan Haller (83.) war die Partie gelaufen.

SV Dettingen – SV Sulmetingen 0:1 (0:0). Die Gäste revanchierten sich für die Niederlage im Pokal und entführten nicht unverdient die Punkte aus dem Illertal. Die Heimelf hatte in der ersten Halbzeit optische Vorteile, die Pässe in die Spitze kamen jedoch oftmals sehr unpräzise. Sulmetingen hatte vor der Halbzeit Pech mit einem Pfostentreffer. Nach dem Wechsel verflachte die Partie zusehends mit kaum nennenswerten Torchancen auf beiden Seiten. Die wenigen guten Aktionen der Heimelf führten nicht zum erfolgreichen Abschluss. Mit einem 25-Meter-Sonntagsschuss gelang Michael Stöferle (82.) das Tor des Tages. (sz)