Bezirksliga: Achstetten und Laupheim II suchen den Anschluss

Zum Abschluss der englischen Woche steht in der Fußball-Bezirksliga am fünften Spieltag das Duell der vor der Saison hoch gehandelten Titelanwärter TSG Achstetten und Olympia Lauheim II im Blickpunkt. Der VfB Gutenzell erwartet den seit drei Spieltagen an der Spitze stehenden Tabellenführer Eberhardzell. Im Duell der Aufsteiger empfängt der SV Schemmerhofen den TSV Kirchberg. Anpfiff ist bei allen Partien am Sonntag, 9. September, um 15 Uhr.

Fußballkenner hätten vor der Saison wohl einige Euros darauf verwettet, das die Partie des Landesliga-Absteigers TSG Achstetten gegen den Bezirksligameister der Vorsaison, Olympia Laupheim II , das Topspiel des fünften Spieltags ist. Jetzt ist es lediglich die Partie des aktuellen Tabellenfünften gegen den Achten. Die TSG hat nach vier Partien zwei Siege auf dem Konto, die Olympia II seit Donnerstag einen. Trotz dieser durchwachsenen Bilanzen verspricht das Lokalderby ein technisch gutes Bezirksligaspiel zu werden. Der Sieger kann den Blick nach oben richten.

Vor einem guten halben Jahr reiste der VfB Gutenzell als Tabellenführer zum SV Eberhardzell und bezog dort seine erste Saisonniederlage nach 23 ungeschlagenen Spielen. Nun stehen die Vorzeichen vor dem Spiel des VfB gegen den Spitzenreiter etwas anders. Die Heimelf sieht aktuell die Tabellenspitze nur mit dem Fernglas, bei einer Niederlage wäre diese bis auf Weiteres außer Sichtweite. Die Gäste haben mit vier Siegen aus vier Spielen einen Höhenflug, der die Zeller aber nicht abheben lässt. Im Lager des Tabellenführers sieht man der Auswärtspartie daher entspannt entgegen.

In der Tiefgarage der Tabelle befindet sich derzeit der Aufsteiger SV Erolzheim . Null Punkte aus drei Spielen – so langsam sollte die Eingewöhnungsphase des SVE in der Bezirksliga ihr Ende finden. Um sich nicht vorzeitig als Abstiegskandidat abstempeln zu lassen, benötigt die Heimelf gegen den Zweiten Schwendi dringend ein Erfolgserlebnis in Form von Punkten. Die Sportfreunde aus Schwendi bewiesen bisher echte Auswärtsstärke. Bei beiden Partien auf des Gegners Platz fuhr man die volle Punktzahl ein. Die bisherige Bilanz spricht eindeutig für einen Sieg der Gäste.

Gut angekommen in der Bezirksliga sind die beiden Aufsteiger SV Schemmerhofen und TSV Kirchberg . Dem heimischen SV gelang unter der Woche in Maselheim der erste Auswärtssieg und damit der Sprung ins Tabellenmittelfeld. Mit einem weiteren Erfolg könnte man den kommenden schweren Aufgaben entspannter entgegensehen. Sogar noch einen Tick stärker waren die bisherigen Bezirksliga-Auftritte der Gäste, die aus vier Spielen drei Siege holten. Gegen den SV Äpfingen gelang am Donnerstag ein glattes 4:0, die Form stimmt beim TSV absolut.

Über 85 Minuten lang hielt der SV Mietingen im Lokalderby Olympia II in Schach. Die kurze Heimreise musste man jedoch ohne Punkte antreten. Nach drei Niederlagen in Folge hat der SVM nun unfreiwillig Kontakt zur Abstiegszone und benötigt daher gegen den SV Dettingen dringend einen Sieg. Traut man der Statistik, gehen die Punkte aber an die bisher noch sieglosen Gäste. Drei der letzten vier Duelle entschied der SVD für sich. Ganz erstaunlich ist die Auswärtsstärke der Gäste aus dem Illertal, die seit einem halben Jahr auf fremder Wiese ungeschlagen sind.

Der TSV Rot/Rot spielte in den beiden letzten Partien gegen den Tabellenführer und den Zweiten und ging jeweils leer aus. Dem Spiel gegen die TSG Maselheim-Sulmingen blickt man aber zuversichtlich entgegen, denn in der Vorsaison gab es gegen den Sechsten zwei knappe 1:0-Siege. Ein Erfolg wäre wichtig, um nicht in ungeahnte Regionen abzurutschen. Die um zwei Punkte besseren Gäste konnten am letzten Spieltag nicht über 90 Minuten konstant spielen und unterlagen Neuling Schemmerhofen. Der zuletzt gesperrte Spielertrainer Jan Melichercik steht wieder zur Verfügung.

Nimmt man den letzten Auftritt des SV Äpfingen beim Neuling Kirchberg zum Maßstab, müsste man dem noch sieglosen Vorletzten düstere Prognosen für diese Saison machen. Im Heimspiel gegen den Dritten SV Ringschnait hat man nun die Gelegenheit, sich zu rehabilitieren. Um erstmals zu siegen, muss sich das Team aber schon gewaltig steigern. Beim Gast haderte man unter der Woche mit dem fehlenden Glück. Trotz eines starken Spiels unterlag man gegen Achstetten. Die gute SVR-Form könnte den Ausschlag geben.