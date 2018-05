Bezirksliga-Absteiger treffen in Achstetten aufeinander

Zum Duell der Bezirksliga-Absteiger kommt es in der Fußball-Kreisliga A II in der Partie zwischen Achstetten und Äpfingen. Baustetten empfängt Inter Laupheim. Mettenberg will zu Hause einen weiteren Befreiungsschlag landen, diesmal gegen Mietingen II. Anpfiff ist bei allen Spielen am Sonntag, 13. Mai, um 15 Uhr.

Gut lachen hat Tabellenführer TSG Achstetten. Auch wenn die TSG einmal einen kleinen Schwächeanfall hat, weiß die Konkurrenz dies nicht zu nutzen. Egal ob der unmittelbare Verfolger Baustetten oder Schemmerhofen heißt. In Bronnen kam Achstetten über ein glückliches Remis nicht hinaus und hat am Sonntag den SV Äpfingen zu Gast. Die Gäste bezogen gegen Burgrieden eine deutliche 1:4-Niederlage und dürften in dieser Verfassung in Achstetten nicht viel zu bestellen haben.

Inter steht unter Druck

Was werden sie sich in Baustetten die Haare raufen! Es wäre möglich gewesen, die TSG Achstetten unter Druck zu setzen, aber dafür müssen die eigenen Spiele gewonnen werden. Das 1:1 bei Mietingens „Zweiter“ war am Mittwochabend für den SV Baustetten auf jeden Fall eine herbe Enttäuschung. Es geht über den zweiten Rang für die Baustetter nicht hinaus, im Gegenteil, jetzt muss wieder ein Auge auf den SV Schemmerhofen geworfen werden. Baustetten hat nun Heimrecht gegen den FC Inter Laupheim. Ein Gegner, bei dem so langsam auch der Baum brennt. Mettenberg setzt zum Überholmanöver an. Inter scheint völlig vergessen zu haben, wie man Punkte holt.

Der SV Schemmerhofen holte beim SC Schönebürg drei Punkte und hat auf dem Rasenplatz in Schemmerhofen den SV Laupertshausen zu Gast. Der Gast bekommt in den letzten Spielen viel zu viele Gegentore. Schemmerhofen wird dies zu nutzen wissen.

Holt die SG Mettenberg auch gegen den SV Mietingen II drei Punkte? Im Moment sieht es fast so aus. Mettenberg tat sich sehr schwer, sich als Aufsteiger in der Kreisliga A zurechtzufinden. Aber nach der Winterpause änderte sich dies. Drei Punkte im Heimspiel gegen Mietingen II und man darf davon ausgehen, dass der 13. Tabellenplatz für die SGM der Vergangenheit angehört.

Zwei Mannschaften, die nicht mit sich zufrieden sein können, treffen mit der SGM Warthausen/Birkenhard und der TSG Maselheim-Sulmingen aufeinander. Maselheim-Sulmingen scheint in der jetzigen Form den letzten Tabellenplatz nicht mehr verlassen zu können. Zu deutlich fallen mittlerweile die Niederlagen aus. Aber auch Gastgeber Warthausen/Birkenhard kann nicht zufrieden sein, obwohl die SGM natürlich keine Abstiegssorgen quälen. Mehr als mäßiges Mittelmaß ist es nicht, was Warthausen/Birkenhard derzeit abliefert, wie das 4:4 bei Laupertshausen zuletzt zeigte. In diesem Spiel ist allerdings die SGM klar in der Favoritenrolle. Das Spiel findet auf dem Sportgelände in Warthausen statt.

Lösbare Aufgabe

Der SV Burgrieden überrascht in diesem Frühjahr positiv. Der SVB gewinnt gegen Mannschaften, bei denen er in der Vorrunde noch das Nachsehen hatte. Der TSV Ummendorf II tritt jetzt in Burgrieden an. Unterschätzen darf man den TSV II nicht. Für die Rottaler müsste die Partie eine lösbare Aufgabe darstellen.

Ebenfalls positiv tritt ein weiterer Rottalverein auf. Die SF Bronnen hatten Achstetten am Rande einer Niederlage. Zum FC Wacker Biberach reisen nun die Sportfreunde. Wacker gewann am Ende noch deutlich gegen Inter Laupheim, doch das anstehende Heimspiel wird für den FC Wacker Biberach nicht einfach werden.