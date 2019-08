Bezirksliga-Absteiger sind unter sich

Im zweiten Quali-Rundenspiel empfangen die SF Schwendi II den SV Mittelbuch. Anstoß in Schwendi ist am Sonntag um 15 Uhr. Der Sieger der Partie trifft in der ersten Hauptrunde auf den SV Mietingen II.

In einem vorgezogenen Spiel der ersten Hauptrunde hat der BSC Berkheim II Heimrecht gegen die SGM Rot/Haslach (Anstoß: Sonntag, 17 Uhr).