Bezirksgeschäftsführerinnen von NABU und BUND treffen Anja Reinalter

Die Bundestagsabgeordente Anja Reinalter (Grüne) hat sich mit den Bezirksgeschäftsführerinnen der anerkannten Naturschutzverbände, Sabine Brandt (NABU) und Jana Slave (BUND) zu einem Meinungsaustausch. Kontakt zu halten, hatte Anja Reinalter vor der Bundestagswahl versprochen. Das berichten die Naturschutzverbände.

Zu Gast waren sie im NABU Naturschutzzentrum am Federsee bei Katrin Fritzsch. Im Mittelpunkt stand eine intensive Diskussion über die Themen Klimawandel und Moorschutz, Erneuerbare Energien und Artenschutz sowie Flächenverbrauch. „Die Naturschutzverbände kritisieren insbesondere den verschwenderischen Einsatz des Paragrafen 13 b Baugesetzbuch in vielen Kommunen in den Kreisen Biberach, Ravensburg und Alb-Donau für die schnelle Ausweisung von Baugebieten für Einfamilienhäuser ohne Umweltprüfung und Ausgleichsmaßnahmen“, heißt es in der Medienmitteilung. Beim Thema Umweltbildung an Schulen und Berufsschulen sowie Bewusstseinsbildung im Bereich umweltverträgliches Handeln, gerade bei jungen Erwachsenen,habe bei allen Gesprächspartnerinnen zu neuenDenkanstößen geführt.