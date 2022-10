Beziehungsdrama auf der Ferieninsel

Rund 60 Filme sind bei den 44. Biberacher Filmfestspielen vom 1. bis 6. November im Kino Traumpalast zu sehen. Im Vorfeld des Vorverkaufsstarts am 29. Oktober stellen Filmfestverein und SZ-Redaktion einige Produktionen vor, die einen Kinobesuch wert sind. Heute schreibt Anna Reukauf, Pressesprecherin des Festivals, über den Debüt-Spielfilm „Bulldog“.

Mit „Bulldog“ schloss Regisseur und Drehbuchautor André Szardenings sein Studium an der Internationalen Filmschule Köln ab. Im mediterranen Setting von Sant Antoni de Portmany, Ibiza, offenbart sich die außergewöhnlich enge Bindung des 21-jährigen Bruno (Julius Nitschkoff) zu seiner nur 15 Jahre älteren Mutter Toni (Lana Cooper). Zwischen die zwei Auswanderer passt kein Blatt – sie leben und arbeiten zusammen in einem Ferienresort, schlafen dort sogar in einem Bett. Seit Bruno auf der Welt ist, gibt es sie nur im Doppelpack. Für gleichaltrige Freunde bleibt kaum Platz. Seine Mutter ist für ihn die einzige Bezugsperson auf der südlichen Ferieninsel.

Das ändert sich, als Toni Hannah kennenlernt und bei sich wohnen lässt. Bruno fühlt sich von seinem Platz im Leben und Bett seiner Mutter gedrängt, worauf er mit Ablehnung und Wut reagiert. Doch das Gefühl der Eifersucht verschafft dem Jungen den nötigen Abstand, um die Beziehung zu seiner Mutter zu hinterfragen. Bruno erkennt, dass er zu viel Verantwortung für die chaotische, unzuverlässige Toni übernimmt. Der Abnabelungsprozess fällt ihm jedoch denkbar schwer, denn mit ihren liebevollen Annäherungen holt sie ihn immer wieder in die emotionale Abhängigkeit zurück. Am Ende bleibt offen, ob es Bruno gelingen wird, sich abzugrenzen, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Einen Funken Optimismus hinterlässt die letzte Szene dann aber doch.

Szardenings zeichnet ein spannendes, authentisches Beziehungsdrama um psychologisch fein herausgearbeitete Charaktere. Der Zuschauer begleitet Bruno unmittelbar auf seinem persönlichen Weg des Erwachsenwerdens – wie er kämpft, liebt, sich sorgt, seine Gefühle einzuordnen versucht, und diese aus ihm herausbrechen. Ästhetisch wartet der Film mit einer harmonischen, warmen Farbwelt und malerischen Mittelmeer-Motiven auf.

Regisseur André Szardenings und sein Hauptdarsteller Julius Nitschkoff werden die Filmfestspiele besuchen und ihren Film vorstellen. Zu sehen ist „Bulldog“ am 4. November, 18 Uhr, und 6. November, 13.30 Uhr. Karten gibt es im Festivalkino Traumpalast und online unter: www.biberacherfilmfestspiele.de