Bezahlbarer Wohnraum in Biberach fehlt

„Unser wichtigstes Ziel bleibt, unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit, bezahlbaren Wohnraum in guter Qualität zur Verfügung zu stellen.“ – Das schreibt Ralf Miller, Erster Bürgermeister und Betriebsleiter im Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft Biberach, im Bericht über das 14. Geschäftsjahr des Eigenbetriebs.

Das Jahr 2019 sei geprägt worden durch den Bau von 24 Neubauwohnungen in der Hans-Rohrer-Straße 21 und 23, davon 22 öffentlich gefördert. Die Wohnungen konnten im März beziehungsweise Mai 2020 bezogen werden. Zudem habe man in 2019 mit der Errichtung einer Nahwärmeversorgung für Wohngebäude in der Hans-Rohrer-Straße und in der Ritter-von-Essendorf-Straße begonnen, die im Sommer 2020 abgeschlossen worden sei. Ferner startete im Geschäftsjahr 2019 der Architektenwettbewerb für den geplanten Neubau in der Schweidnitzallee 23. Dafür und für die Instandhaltung des Wohnungsbestandes seien in 2019 3,47 Millionen Euro investiert worden. Der Jahresüberschuss in Höhe von 457 000 Euro (Vorjahr: 507 000) soll der Ergebnisrücklage zugeführt werden.

Im Jahr 2019 wurden insgesamt 52 Wohnungen (Vorjahr: 61) neu vermietet, das entspricht einer Fluktuationsrate von 9,1 Prozent. Die Wohnungsnachfrage hat im Vergleich zum Jahr 2019 um 8,44 Prozent abgenommen. Um dem aktuell hohen Bedarf auf dem sozialen Wohnungsmarkt entgegenzuwirken, ist der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft Biberach aktiv mit dem Bau von zusätzlichen Wohngebäuden beschäftigt. Die Vergabe der Wohnungen erfolgt auch zukünftig nach einer vom Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft Biberach geführten Vormerkliste. Um die Interessenten auf die Vormerkliste einzutragen, müssen sie sich vorab um eine Wohnung bewerben sowie einen Wohnberechtigungsschein beantragen. Die Wohnungsvergabe richtet sich dann nach dem Zeitpunkt des Eingangs der Bewerbung und es wird auf den passenden Mietermix geachtet.

Im Jahr 2019 waren insgesamt 28 (Vorjahr: 47) Unterbringungen infolge von Räumungsklagen und Obdachlosigkeit notwendig, davon waren sieben alleinstehende Frauen, 16 Männer sowie fünf Familien betroffen. Im Geschäftsjahr 2019 betrug die Bilanzsumme 23,5 Millionen Euro und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 3,7 Millionen Euro (plus 18,6 Prozent) vergrößert. Die Sachanlagen beliefen sich auf 15,4 Millionen und sind größtenteils durch das Eigenkapital gedeckt. Die liquiden Mittel erreichten zum Geschäftsjahresende einen Wert von 7, 5 Millionen Euro und lagen über dem Vorjahresstand (plus 1,1 Millionen). Das Eigenkapital lag bei 15,2 Millionen Euro, was einem Anteil von 64,9 Prozent an der Bilanzsumme entspricht. Die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zum Jahresende 7,1 Millionen Euro. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten (1,1 Millionen Euro) haben sich gegenüber dem Vorjahr um 441000 Euro erhöht. Zusammenfassend könne festgehalten werden, schreibt Ralf Miller im Geschäftsbericht, dass durch die vorhandene Liquidität, die gegebene Kapitalstruktur sowie den Cashflow weiterhin alle Voraussetzungen für eine solide Fortführung des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft Biberach und eine erfolgreiche Umsetzung der Strategie gegeben seien.

Eine kontinuierliche Investitionstätigkeit sei die Basis für eine langfristige Erhaltung und Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes. „Das Geschäftsjahr 2019 hat uns mit zufriedenstellenden Geschäftsergebnissen in unserer langfristigen Ausrichtung bestätigt,“ schreibt Miller. Durch die eingeleiteten Maßnahmen der energetischen Modernisierungen zur Energiekostensenkung und durch nachhaltige zukunftsorientierte Bestandserhaltung habe der Eigenbetrieb eine gute Ausgangsposition für die kommenden Jahre geschaffen.

Mit dem Bau von 18 öffentlich geförderten Wohnungen in der Schweidnitzallee 23 soll im Sommer 2021 begonnen werden. Bezugsfertig seien sie voraussichtlich im Frühjahr 2023. Weitere Neubauprojekte seien in Planung. „Der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft hat 2019 seine Hausaufgaben richtig gemacht, hat mit zwei Neubauanlagen weiteren, dringend benötigten Wohnraum geschaffen, arbeitet effektiv und steht finanziell solide da. So weit so sehr gut und soweit stimmt die CDU-Fraktion dem Jahresabschluss 2019 einhellig zu“, sagt Peter Schmogro. Und doch sei das Bild getrübt durch die nach wie vor hohe Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum. Auch die Stadt könne nicht Bauflächen aus dem Ärmel schütteln. Aber Flächen erwerben, Bauland ausweisen und bauen bleibe oberste Priorität.

„Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum wird immer wichtiger, er fehlt auch in Biberach“, meint auch Claudia Reisch (FW). Trotz vieler Zuschüsse fielen immer mehr Investoren in Biberach aus. Hier baue der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft Biberach sein Engagement im sozialen Wohnungsbau konstant aus. „Dies befürworten wir ausdrücklich.“ Für die SPD-Fraktion ist der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft wegen seines Wohnungsbestands, aber auch wegen der von ihm neu geschaffenen Wohnungen von großer Bedeutung. Hier entstehe bezahlbarer Wohnraum. Es seien inzwischen nicht mehr nur Menschen in sozialen Notlagen, sondern auch Familien mit einem durchschnittlichen Einkommen, denen es schwerfalle, Wohnraum zu finden, sagt Rudolf Metzger. „Aus unserer Sicht ist die Schaffung von neuem Wohnraum die beste Mietpreisbremse.“