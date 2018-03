Bewusster Umgang mit dem Süßen

Die gemeinsame Aktion von AOK und „Schwäbische Zeitung“ zwei Wochen zuckerfrei ist nun vorbei. 40 Leser habe sich bei einem Infoabend mit dem Thema Zucker auseinandergesetzt und versucht, ihre Zuckerkonsum zu reduzieren. Wie das funktioniert hat? Sonja Vosseler, Angelika Hecht und Sarah Schleiblinger berichten.

Sonja Vosseler aus Ummendorf hat sich vom Zuckerfrei-Vortrag der AOK inspirieren lassen. „Ich achte jetzt beim Einkaufen schon mehr auf den Zuckergehalt der einzelnen Lebensmittel.“ Sie hätte nicht gedacht, dass überall so viel Zucker „versteckt“ ist. Auf Süßes will sie allerdings manchmal nur ungern verzichten: „Wenn mich jetzt was Süßes anmacht, habe ich immer eine Bitterschokolade im Haus, das ist besser“, sagt Vosseler. Birkenzucker empfindet sie als tollen Zuckerersatz: „Im Kaffee macht das kaum ein Unterschied.“

Angelika Hecht aus Stafflangen hat sich entschieden, den Zucker zwar nicht ganz wegzulassen, aber dennoch bewusst auf ihren Konsum zu achten: „Ganz zuckerfrei geht für mich nicht. Auch schon allein wegen des Heißhungers“, sagt sie. Sie komme so auf sieben bis zehn Würfel Zucker am Tag. „Da kann ich auch mal nach dem Essen ein Stück Schokolade naschen.“ Auf Marmelade, Honig oder Nutella verzichtet sie jetzt ganz. „Auch Früchtejoghurt kaufe ich nicht, da er mir schon lange zu süß ist.“ Da sie viel selbst kocht hat sie die Zuckerzufuhr gut in der eigenen Hand.

Auch Regio-TV-Redakteurin Sara Schleiblinger hat bei der Aktion mitgemacht und sich am Anfang viel vorgenommen: „Aber es war echt schwer, das alles einzuhalten. Es war viel schwerer, als ich gedacht habe.“ Vor allem, wenn man nicht selbst kocht und außerhalb isst. „30 Jahre konnte ich jetzt alles essen, was ich wollte, der Gewöhnungseffekt ist nach zwei Wochen noch nicht eingetreten“, sagt Sarah Schleblinger. „Und plötzlich meine Lieblingsessen nicht mehr essen zu dürfen, war schon hart.“