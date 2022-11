Bewerbungsstart für den Urban Danceprix 2023 in Biberach startet

Die fünfte Auflage des Urban Danceprix der Stadt Biberach findet am Samstag, 22. April 2023, in der Stadthalle Biberach statt. Nationale und internationale Tanzgruppen können sich für den Showtanzwettbewerb für urbane Tänze bewerben. Die Anmeldung erfolgt online über die Seite www.danceprix.de, die Anmeldefrist läuft bis Freitag, 3. Februar. Teilnahmeberechtigt sind Tanzgruppen von vier bis 16 Personen ab einem Alter von 16 Jahren. Im Finale entscheidet eine Fachjury und das Publikum über die Verteilung der Preisgelder; die Entscheidung über die Finalisten wird am 24. Februar bekanntgegeben. Hinter dem Begriff „urbane Tänze“ verbergen sich viele Tanzstile, die sich im urban geprägten Umfeld der vergangenen 40 Jahre in den Metropolen der Welt entwickelt haben. Die aktuell bekanntesten Tanzstile sind Locking, Boogaloo, Popping, Breaking, Soulfunk, Hip Hop, Housedance, Waacking, Voguing, Krumping, Turfing, C-Walk und Jerking. Die Stadt Biberach als Veranstalter will in Kooperation mit dem Jugendhilfeträger Jugend Aktiv durch den Urban Danceprix ihr kulturelles Angebot für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien ausbauen, wobei die Veranstaltung für jedes Alter geeignet und attraktiv ist. Die Biberacher Funky Kidz von Jugend Aktiv und Natalie Molker als Ideengeber und lokaler Vertreter des modernen, urbanen Tanzbereichs versprechen sich mit der Veranstaltung Aufmerksamkeit für das große und umfangreiche Urban-Dance-Styles-spezifische Umfeld in Biberach.