Seit Jahren bietet der Stadtseniorenrat Bewegungstreffs für Senioren an drei Standorten in Biberach an. Diese Bewegungstreffs finden regelmäßig einmal in der Woche und immer im Freien statt, auch im Winter und in den Ferien. Bei Regen weicht man unter ein Vordach aus. In Alltagskleidung werden 30 Minuten lang altersgemäße Gymnastikübungen gemacht. Die Bewegungsbegleiter wechseln sich ab, so dass in der Regel ein 14-tägiger Turnus entsteht.

Um einen weiteren Bewegungstreff anbieten zu können, werden ein bis zwei zusätzliche Bewegungsbegleiter gesucht. Von Vorteil sind Erfahrungen als Übungsleiter. Aber auch Menschen mit Freude am Sport und an der Arbeit mit Senioren können zu Bewegungsbegleitern ausgebildet werden. Hierzu besteht ganz kurzfristig die Möglichkeit einer zweitägigen Grundschulung „5 Esslinger“ am Freitag, 13., und am Freitag, 20.April, jeweils von 9 bis 14 Uhr in Laupheim.