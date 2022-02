Bewegungs-Dschungel TG Biberach – Faschingsferien 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In den Faschingsferien bietet die KinderSportSchule der TG Biberach in Kooperation mit der Stadt Biberach und der Turnabteilung den Bewegungs-Dschungel für Kinder im Alter von drei bis acht Jahren an.

An insgesamt vier aufeinanderfolgenden Tagen wird den Kindern ein buntes Spiel- und Bewegungsangebot zur Verfügung stehen. Die verschiedenen Stationen lassen viel Raum für das spontane freie Spiel vom Klettern, Springen über das Rutschen bis hin zum Balancieren und vielem mehr, gemeinsam und allein. Stationen zum Malen und Bauen mit Hölzern runden die bunte Bewegungslandschaft ab und geben den Kindern die Möglichkeit, auch kreativ tätig zu werden.

Die Veranstaltung findet von Dienstag, den 01. März bis Freitag, den 04. März in der Wilhelm-Leger-Halle (Dolli-Halle) in Biberach statt. Alle Tage (bis auf Dienstag und Freitag) sind in drei Blöcke aufgeteilt: erster Block 10 – 12 Uhr, zweiter Block 13.30 – 15.30 Uhr und dritter Block 16 – 18 Uhr (dienstags erst ab Block 2 und freitags nur bis Block 2).

Eine Anmeldung ist erforderlich und auf der Homepage der TG Biberach unter: TGkids Bewegungs-Dschungel – oder über die Startseite der Homepage zu finden. Für den Tag ist es wichtig die Sportkleidung und rutschfeste Socken nicht zu vergessen. Die Aufsichtspflicht liegt bei den Eltern oder einer volljährigen Begleitperson, dennoch wird zur Sicherheit aller Anlagen Betreuungspersonal anwesend sein.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung und Ihr Kommen!