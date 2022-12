Betten im Hospiz sind beinahe durchgängig belegt

Das Hospiz in Biberach ist seit Jahren stabil belegt mit zwischen 90 und 100 Gästen. Im Durchschnitt sind 7,5 der acht Betten belegt. 2021 war der jüngste Gast 47 Jahre alt, der älteste 98. Die Verweildauer lag bei 21 Tagen im Schnitt. Die Gäste kamen zu 75 Prozent aus dem Landkreis, 25 Prozent aus der Umgebung. „Einen italienischen Abend, das Oktoberfest, sogar eine diamantene Hochzeit haben unsere Gäste mit uns gefeiert“, schwärmte der Einrichtungsleiter Tobias Bär bei der Versammlung des Fördervereins sichtlich ergriffen. Das vom Förderverein mitfinanzierte DRK-Glücksmomentefahrzeug hatte fünf Einsätze: Bär erinnerte sich besonders an eine Fahrt zum Mediamarkt nach Ulm. Ein Gast wollte noch einmal in die dortige CD-Abteilung. Am nächsten Tag schlief er friedlich ein.

Siglinde von Bank, Einsatzleiterin der Spezialisierten Ambulanten Palliativ-Versorgung, berichtete von 3800 Einsätzen im vergangenen Jahr. Durchschnittlich dauerte ein Einsatz circa 40 Minuten. 484 Patienten zwischen 24 und 100 Jahren wurden betreut. 70 Prozent waren onkologische Patienten, 20 Prozent mit internistischen und zehn Prozent mit neurologischen Krankheitsbildern. Im Vordergrund standen Schmerz- und Atemnotsymptome; zunehmend das sogenannte Fatigue-Syndrom. 70 Prozent der Patienten verstarben ihrem Wunsch entsprechend zu Hause, zehn Prozent gingen in ein Hospiz. „Bei 20 Prozent schlossen wir die Behandlung ab, ohne zu erfahren, wie es weiterging.“ Die Hälfte der Patienten verstarb zwei Wochen nach dem Erstkontakt. Hier sieht Siglinde von Bank deutliche Defizite in der frühzeitigen Zuweisung von Patienten. Zunehmenden Beratungsbedarf stellte sie beim Thema Sterbehilfe/Sterbebegleitung fest: „Die politische Diskussion ist bei uns angekommen.“.

Laut Silke Jones, Leiterin der Kontaktstelle Trauer bei der Caritas, sind derzeit neun ambulante Hospizgruppen im Landkreis aktiv. „Corona-Regelungen, die für unsere Tätigkeit in gleicher Weise gelten wie für Pflegekräfte, haben unsere Arbeit deutlich eingeschränkt und verkompliziert – Besuche in den Familien wurden kurzfristig abgesagt.“ Der Kinderhospizdienst habe sich sehr gut etabliert und eine große Nachfrage ausgelöst hat. Sie kündigte an, dass sie an einem Konzept zur Optimierung der Strukturen arbeite.

Nach dem Ausscheiden von Egon Lanz wurde die Versammlung erstmals von Michaela Mohl geleitet. Der 20. Palliativ- und Hospiztag ist für 4. März 2023 geplant. Gut 35.000 Euro sind an die verschiedenen Dienste geflossen, sagte Schatzmeister Eberhard Lehmann. Im Hospiz Haus Maria wurde die Sauerstoffanlage erneuert und Mobiliar angeschafft. „Bei den Spendeneingängen hatten wir im vergangenen Jahr eine deutliche Delle“, so Lehmann.