Betrunkener will ohne Maske einkaufen

Ohne Mund-Nase-Bedeckung und alkoholisiert hat am Samstag, gegen 0.30 Uhr, ein 17-jähriger Mann in einer Tankstelle in der Rollinstraße einkaufen wollen.

Das berichtet die Polizei. Der Mann hatte kein Verständnis für die Überprüfung durch Kommunalen Ordnungsdienst und Polizei, die gerade aufgrund der Corona-Verordnung unterwegs waren. Obwohl ihm der Gewahrsam angedroht wurde, wollte der Angetrunkene nicht gehen. Er wurde schließlich von der Polizei seiner Mutter übergeben. Bei ihm wurde ein Alkoholwert von über 1,5 Promille festgestellt.