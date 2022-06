Betrunkener schlägt Scheibe ein

Gegen 21 Uhr hat am Mittwoch mutmaßlich ein 31-Jähriger aus bislang ungeklärten Gründen die Scheibe eines Bahnhofsgebäudes in der Vollmerstraße eingeschlagen. Dabei zog er sich erhebliche Schnittverletzungen zu. Ein Rettungswagen kam und Sanitäter versorgten den Mann. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der 31-Jährige über drei Promille hatte. Spontan räumte er die Tat gegenüber den Beamten ein. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige zu. Die Polizei ruft in diesem Zusammenhang dazu auf, nicht wegzuschauen, wenn man beobachtet, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt. In solchen Fällen sollte Anzeige erstattet werden.