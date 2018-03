Betrunkener meldet Diebstahl

Unbekannte sollen am Dienstag in Biberach einem 37-jährigen Mann in betrunkenem Zustand die Geldbörse gestohlen haben. Dies teilt die Polizei mit. Wie der 37-Jährige der Polizei schilderte, wollte er gegen 18 Uhr in ein Geschäft im Wolfental. Zunächst habe er sich draußen einen Einkaufswagen geholt. Hier sei er, so der 37-Jährige, von Unbekannten angegangen worden sein. Er sei zu Boden gestürzt. Gleich darauf habe sein Geldbeutel gefehlt. Diesen sollen die Männer ihm aus der Hosentasche gestohlen haben. Er sei nach der Tat erst nach Hause gegangen, so der 37-Jährige, erst danach meldete er sich bei der Polizei. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die den Vorfall am Dienstag gegen 18 Uhr vor dem Verbrauchermarkt im Wolfental beobachtet haben. Diese sollen sich unter Telefon 07351/447-0 melden.