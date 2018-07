Betrunkener kracht in Leitplanke – B30 mehrere Stunden gesperrt

Ein betrunkener Autofahrer ist am Sonntagabend auf der B 30 bei Biberach in eine Leitplanke gerast und hat mit seinem Fahrverhalten andere in Gefahr gebracht. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 53-Jährige gegen 19.30 Uhr von der Anschlussstelle Biberach-Süd in Richtung Laupheim. Er überholte mit überhöhter Geschwindigkeit mehrere Fahrzeuge.

Auf Höhe von Mettenberg prallte das Auto dann gegen die Mittelleitplanke und blieb total beschädigt quer auf den beiden Fahrspuren der Bundesstraße stehen. Der alleine im Auto befindliche Fahrer trug schwere Verletzungen davon, so die Polizei. Feuerwehr und Rettungsdienst halfen vor Ort.

Laut Polizei war die Ursache für den Crash Alkohol, die Beamten stellten bei dem 53-Jährigen einen hohen Promillewert fest. Ebenso kam heraus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis mehr besitzt. Absicherung, Unfallaufnahme und Bergung erforderten eine zweistündige Sperrung der B 30 in Richtung Ulm.

