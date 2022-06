Betrunkener fährt mit Moped auf Bahnsteig

Einen betrunkenen Mopedfahrer hat die Polizei am Freitag in Biberach aus dem Verkehr gezogen. Der 27-Jährige war zuvor mit seinem Zweirad auf dem Bahnsteig gefahren. Die Polizei sucht Zeugen zu diesem Vorfall, der sich kurz nach 21 Uhr am Biberacher Bahnhof ereignete.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, war der Mann, der am Freitag mit dem Kraftrad ohne Helm auf dem Bahnsteig fuhr, einer Streife aufgefallen. Sie wollte ihn anhalten, um ihm zu erklären, wie gefährlich sein Verhalten sei. Doch der 27-Jährige stoppte nicht und wollte an den Polizisten vorbeifahren. Dies ging aber schief, denn er streifte einen Mülleimer und stürzte zusammen mit einem Polizeibeamten, der ihn festhalten wollte.

Dann ergriff der Mopedfahrer zu Fuß die Flucht. Doch er kam nicht weit, der zweite Polizist stellte ihn und nahm ihn fest. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass der 27-Jährige stark betrunken ist. Das bestätigte ein Alkoholtest. Auch Anzeichen auf Drogenkonsum erkannten die Polizisten. Einen Führerschein hat der Mann nicht, das Kraftrad war nicht versichert. Der 27-Jährige musste mit ins Krankenhaus. Die Blutprobe, die ihm dort entnommen wurde, soll nun auf Alkohol und Rauschgifte untersucht werden.

Jetzt sieht der Mann Strafanzeigen entgegen.Die Polizei sucht nun Zeugen zu dem Vorfall: Wer die Fahrt des 27-Jährigen am Freitag gegen 21 Uhr durch den Biberacher Bahnhof gesehen hat oder sonst Hinweise geben kann wird gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Laupheim unter der Telefonnummer 07392/96300 zu melden.