Betrunkener fährt gegen Verkehrsinseln

Seinen Führerschein vorerst los ist ein 27-Jähriger nach einer Trunkenheitsfahrt am frühen Sonntagmorgen. Um 4.15 Uhr wurde die Polizei in Biberach zu einem Verkehrsunfall auf die L267 im Bereich der Anschlussstelle B30, Biberach Nord, gerufen. Ein 27-Jähriger wollte mit seinem Skoda von Biberach kommend die Auffahrt auf die B30 in Richtung Laupheim befahren.

Da er aber erheblich betrunken war, traf er mit seinem rechten Vorderrad eine Verkehrsinsel. Im Fortgang wurde der Skoda gegen eine weitere Verkehrsinsel geschleudert. Am Ende stand das Auto in Fahrtrichtung Biberach im Grünstreifen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 27-Jährige erheblich nach Alkohol roch. Dies wurde auch durch eine Atemalkoholmessung bestätigt.

Der Skoda musste abgeschleppt werden und der unverletzte Autofahrer zu Blutabgabe mit in die Klinik gehen. Der Führerschein des 27-Jährigen wurde beschlagnahmt. Er sieht nun einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung entgegen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 5500 Euro.