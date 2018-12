Betrunkener fährt ohne Führerschein

Die Beamten des Polizeireviers Biberach haben am Freitag gegen 18.30 Uhr in der Memminger Straße einen 51-jährigen Autofahrer kontrolliert. Dabei stellten sie Anzeichen von Alkoholeinfluss fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der Mann über der Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit lag. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Des Weiteren ermittelten die Beamten, dass der Mann bereits wegen mehrerer gleichartiger Vergehen angezeigt worden war und eine längere Führerscheinsperre bestand. Sein Fahrzeuges wurde von der Polizei beschlagnahmt. Der Autofahrer muss sich nun wegen der Trunkenheitsfahrt und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Eine Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft Ravensburg folgt.