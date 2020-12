Betrunkener Autofahrer ist Führerschein los

Die Polizei hat am Samstag in Biberach einen 37-Jährigen ertappt, der in Schlangenlinien fuhr.

Das teilt die Polizei mit. Gegen 16.35 Uhr fiel einer Streife des Polizeireviers Biberach das Auto auf, das vom Parkplatz eines Einkaufsmarkts in die Sandgrabenstraße einbog. Dabei touchierte der Fahrer fast den rechten Bordstein. In deutlichen Schlangenlinien fuhr der 37-Jährige dann in Richtung Ulmer Straße.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Autofahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Sie ordneten deshalb eine Blutentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein des Autofahrers.