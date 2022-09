Betrunkener Autofahrer flüchtete nach Unfall

In Biberach ist es am Samstagmorgen zu einem Unfall gekommen. Gegen 10.30 Uhr standen drei Autos in der Riedlinger Straße an der Einmündung in den Kreisverkehr mit der Fünf- Linden-Straße. Von hinten kam aus Richtung Ahlen ein Audi, dessen 38-jähriger Fahrer die Situation nicht erkannte. Er fuhr auf einen Ford Focus auf und schob diesen auf einen VW Golf und weiter auf einen Audi Q2. Durch den Aufprall wurden im Golf zwei Frauen im Alter von 67 und 40 Jahren und im Q2 auch zwei Frauen im Alter von 64 und 32 Jahren leicht verletzt.

Der Schaden an den Autos wird auf 20 000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher setzte unmittelbar nach dem Aufprall rückwärts, wendete und flüchtete wieder zurück auf der B 312 in Richtung Norden. Die Fahrt führte über die Umgehungsstraße in Richtung Warthausen und dann in die Ehinger Straße. Im Rahmen der Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte nach einem Hinweis das unfallbeschädigte Auto und dessen Fahrer festgestellt werden. Der Fahrer war deutlich betrunken. Bei ihm wurde eine Blutprobe erhoben. Die Ermittlungen zu dem Unfall, der Unfallflucht und der Trunkenheitsfahrt führt der Verkehrsdienst aus Laupheim.