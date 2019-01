Betrunkener Autofahrer angehalten

Eine Streife hat einen betrunkenen Autofahrer am Mittwoch um kurz nach Mitternacht in Biberach gestoppt.

Die Beamten kontrollierten den Mann in der Haberhäuslestraße. Dabei hatten sie den Verdacht, dass der 43-Jährige zu viel Alkohol getrunken hatte. Ein Test bestätigte das, wie die Polizei mitteilte. Der Mann kam in ein Krankenhaus, wo ihm ein Arzt Blut abnahm. Das wird nun in einem Labor untersucht und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Promille der Fahrer tatsächlich intus hatte.

Die Wahrnehmung und Aufmerksamkeit seien unter Alkoholeinfluss eingeschränkt, warnt die Polizei.