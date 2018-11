Betrunken in die Planke gerauscht

Von Schwäbische Zeitung

Ein 32-Jähriger hat am Donnerstag gegen 22.30 Uhr in einem Schnellrestaurant in der Ravensburger Straße in Wangen einen Angestellten geschlagen und beim Verlassen der Gaststätte einen Werbeaufsteller im Eingangsbereich zerstört. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Als Auslöser des Vorfalls vermutet die Polizei den Ärger des Täters darüber, dass er für sein bestelltes Essen zahlen musste und es nicht geschenkt bekam. Wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung muss sich nun der 32-Jährige verantworten.