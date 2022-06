Für einen 36-jährigen endete am Freitag in den Morgenstunden die Fahrt in Biberach. Das teilt die Polizei mit. Gegen 1.30 Uhr kontrollierte demnach eine Polizeistreife den 36-jährigen BMW-Fahrer in der Kolpingstraße. Der roch deutlich nach Alkohol. Ein Alkomattest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. In einem Krankenhaus musste er eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.