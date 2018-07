Betrunken gegen Straßenlaterne

Ein betrunkener Radfahrer ist am Samstag gegen einen Straßenlaterne gefahren und hat sich leicht verletzt, wie die Polizei mitteilt.

Am Samstag wurde die Biberacher Polizei gegen 20 Uhr zu einem verletzten Radfahrer in der Ulmer Straße gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 46-Jährige so stark unter Alkoholeinfluss stand, dass er mit seinem Fahrrad gegen eine Straßenlaterne gefahren war. Bei dem Sturz hatte er sich nur leichte Verletzungen zugezogen. Der 46-Jährige musste Blut abgeben und sieht nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen. Sachschaden war durch den Unfall keiner entstanden.