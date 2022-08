Europol-Betrugsmasche: So sollte man sich verhalten

Mit einer dreisten Telefonbetrugsmasche hatte es ein Mann aus Biberach diese Woche zu tun. Ihm wurde dabei suggeriert, er werde von der europäischen Polizeibehörde Europol angerufen, weil seine Ausweisnummer für dubiose Geschäfte verwendet worden sei. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm erläutert, worum es dabei geht und wie man sich verhalten sollte.

Er habe auf seinem Handy am Dienstagmorgen einen Anruf erhalten, berichtet der SZ-Leser aus Biberach. „Im Display hat eine Nummer aufgeleuchtet, die mit ,0176’ begann. Die sagte mir auf den ersten Blick zwar nichts, aber sie schien von einem anderen deutschen Handy zu kommen.“ Als er den Anruf annahm, sei am anderen Ende der Leitung zunächst nichts zu hören gewesen. Erst nach einigen Sekunden habe eine weibliche Stimme auf Englisch zu sprechen begonnen – „vermutlich eine aufgezeichnete Ansage“, so der SZ-Leser.

Im ersten Moment war ich kurz erschrocken und habe mich tatsächlich gefragt, wo ich zuletzt meine Ausweisnummer hinterlassen hatte. Biberacher Leser

„This call is from Europol. We would like to inform you, that your identity card number is in misuse. For more information please press one“, habe die englischsprachige Ansage sinngemäß gelautet. Es wurde also behauptet, dass der Anruf von Europol komme, die den Angerufenen darüber informieren wolle, dass seine Ausweisnummer missbraucht worden sei. Für weitere Informationen solle er die Eins drücken.

„Im ersten Moment war ich kurz erschrocken und habe mich tatsächlich gefragt, wo ich zuletzt meine Ausweisnummer hinterlassen hatte“, berichtet der Biberacher. Sehr schnell sei ihm das Ganze jedoch komisch vorgekommen und er habe den Anruf einfach weggedrückt.

„Das war die richtige Reaktion“, sagt Wolfgang Jürgens, Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm. „Im Idealfall kann man die Anrufe samt der Nummer, von der sie ausgingen, auch bei der Polizei melden.“ Fälle wie der geschilderte seien in der Region zuletzt häufiger vorgekommen. „Es ist eine der gängigen Betrugsmaschen, die derzeit praktiziert werden.“

Das wäre möglicherweise passiert

Was genau passiert wäre, wenn der Biberacher an seinem Handy die Ziffer „1“ gedrückt hätte, kann Jürgens nicht sagen. „Es gibt Fälle, in denen man an eine kostenpflichtige Rufnummer weiterverbunden wird, ohne dass man es merkt. In anderen Fällen landet man bei Betrügern, die einem mit bestimmten Dienstleistungen versuchen, das Geld aus der Tasche zu ziehen.“

Europol oder auch die deutsche Polizei wird nie jemanden mit derartigen Anliegen von einem Handy aus anrufen. Polizeisprecher Wolfgang Jürgens

Auf der Internetseite der Polizei (www.polizei-beratung.de) wird noch auf eine weitere Masche hingewiesen, die bei dem Anruf praktiziert werden könnte: Meist wird das Opfer mit einer Person verbunden, die vorgibt, von der Polizei zu sein. Sie versucht nun mit geschickter Gesprächsführung, auch mit Androhung von Haft, dem Opfer sensible Daten zu entlocken. Offensichtlich werden in solchen Gesprächen persönliche Daten abgeglichen, aktualisiert oder zusätzlich in Erfahrung gebracht, die dann für weitere Straftaten Verwendung finden können.

Kühlen Kopf bewahren

Polizeisprecher Jürgens appelliert, in einem solchen Fall einen kühlen Kopf zu bewahren: „Europol oder auch die deutsche Polizei wird nie jemanden mit derartigen Anliegen von einem Handy aus anrufen.“ Niemals solle man in einem solchen Fall den Anweisungen der Betrüger folgen und sensible Daten oder gar Geld herausgeben.